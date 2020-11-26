威士忌能搭甜點嗎？ 看看格蘭冠怎麼做

以甜點來搭配威士忌並不稀奇，但若將一個品牌的全系列酒款，每一個酒款都以客製化的甜點來搭配，那可就不太尋常了。來自蘇格蘭斯貝賽產區的格蘭冠（Glen Grant），隨著全新酒款格蘭冠Arboralis無年份威士忌的發表，就做了這樣的大膽嘗試。

就先天條件上，格蘭冠風格向來清新細緻，並且帶有淡雅的花香，口感輕盈順滑，原本就有很好的條件可以搭配各式甜點，只是沒想到可以搭配得如此精彩。

別出心裁的甜點搭威士忌品酒會，就從格蘭冠10年開始。格蘭冠10年可以說是格蘭冠品牌風格的代表性酒款，洋溢美妙的花果香氣息，聞起來就像是香水一般。

我們用以代表秋天氣息的栗子所研磨而成的香緹內餡泡芙，外面再裹上外殼酥脆的新鮮榛果，然後加上72%巧克力淋面的「栗香榛果泡芙」，來搭配格蘭冠10年。在威士忌中的油酯與奶油、巧克力融合下，讓奶香大爆發，滿足感加倍。

至於今天的新酒款格蘭冠Arboralis無年份威士忌，由於先後在波本桶與雪莉桶當中熟成，所以兼具波本桶與雪莉桶的特質，不但有波本桶所帶來的花香與奶油氣味，也有雪莉桶所帶來的葡萄乾、蜜餞的氣息。

我們用「鐵觀音香緹塔」來搭配。以高山鐵觀音的香氣結合口感輕盈的香緹鮮奶油，完美結合出富有濃郁茶香的鐵觀音香緹。妝點香緹上層是牛奶巧克力及 71%苦甜巧克力，中間以沙布列小脆餅增添整體茶香的風韻口感。與格蘭冠Arboralis無年份威士忌搭配，清爽茶香可以將威士忌中的木質香氣提出來，讓風味表現更立體，甚是絕妙。