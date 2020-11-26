快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「Start-Up」秀智拎BALLY 國民初戀展現成熟知性美

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX

近期NETFLIX韓劇「Start-Up：我的新創時代」話題不斷，先是秀智不合理選搭了超乎人設預財力的精品包款、到後來男2比主角南柱赫討喜，雖讓劇迷們滿臉問號，但秀智的各式穿搭還是讓人感到賞心悅目，在最近的集數中選用BALLY Janelle包款，而身為DIOR好友的她當然也背了Lady Dior亮相。

有「國民初戀」之稱的秀智，在劇中飾演夢想成為韓國賈伯斯的小資女，各種女強人的都會穿搭也成了人設主調，例如優雅的BALLY Janelle包款，外型方正、俐落幹練，靈感源自BALLY珍藏檔案庫中1969年的經典設計，大容量可裝下日常所需用品，獨特的方釦設計，則是Janelle手袋系列的象徵性標誌，亦增添奢華感；除了秀智選搭的尺寸之外，另推出迷你肩背包、長夾等款式，顏色則包括黑色、粉色、紅色等鮮明色彩。

另外，她參加派對的造型，則是以宋慧喬在「男朋友」、徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」等劇中都詮釋的韓國品牌Avouavou套裝現身，展現都會知性的魅力，選搭DIOR的經典Lady Dior包款，呈現高雅的風範。而在IG秀私服，秀智則以相對悠閒的LOEWE Gate手袋作為搭配，戲裡戲外都有青春女孩的俏麗。

BALLY Janelle黑色牛皮水鑽方釦迷你肩背包，19,780元。圖／BALLY提供
BALLY Janelle黑色牛皮水鑽方釦迷你肩背包，19,780元。圖／BALLY提供
BALLY Janelle紅色牛皮金屬方釦大肩背包，48,980元。圖／BALLY提供
BALLY Janelle紅色牛皮金屬方釦大肩背包，48,980元。圖／BALLY提供
秀智在IG上的私服選搭LOEWE Gate包款。圖／取自IG
秀智在IG上的私服選搭LOEWE Gate包款。圖／取自IG
LOEWE Gate亮黃拼色小牛皮肩背包，10萬元。圖／LOEWE提供
LOEWE Gate亮黃拼色小牛皮肩背包，10萬元。圖／LOEWE提供
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智在IG上的私服選搭LOEWE Gate包款。圖／取自IG
秀智在IG上的私服選搭LOEWE Gate包款。圖／取自IG
秀智在「Start-Up：我的新創時代」劇中身穿韓國品牌Avouavou套裝，選搭Lady Dior提包。圖／NETFLIX提供
秀智在「Start-Up：我的新創時代」劇中身穿韓國品牌Avouavou套裝，選搭Lady Dior提包。圖／NETFLIX提供
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背DIOR的Lady Dior以及BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背DIOR的Lady Dior以及BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
秀智於「Start-Up：我的新創時代」劇中肩背BALLY Janelle經典包款。圖／截自NETFLIX
Lady Dior薄荷綠籐格紋小羊皮中型提包，價格店洽。圖／DIOR提供
Lady Dior薄荷綠籐格紋小羊皮中型提包，價格店洽。圖／DIOR提供
BALLY Janelle黑色牛皮金色方釦長夾，22,280元。圖／BALLY提供
BALLY Janelle黑色牛皮金色方釦長夾，22,280元。圖／BALLY提供

韓國

延伸閱讀

2020韓國人最愛藝人名單公開！IU、秀智、BTS、朴寶劍連年登榜　劉在錫三度奪冠

《Start-Up》白富美女二強壓秀智！出演情慾電影、王大陸前女友、芭蕾舞者夢，解析美貌身材都完美的姜漢娜

曾被批豬臉！少女時代徐玄為《私生活》狂剷肉，靠「果汁+地瓜」瘦到超骨感

2020亞洲百大最美臉孔名單公開！子瑜、秀智、孫藝真都落榜，冠軍是蟬聯三年的她

相關新聞

兩大日本時尚傳奇 KENZO X 山本寬齋系列12月中開賣

今年不久前，KENZO創辦人高田賢三先生因為染上新冠肺炎去世，而與KENZO經典謬思山口小夜子也有密切合作的設計師山本寬...

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑！每天限時發4大超商99元免運券

雙11、黑色星期五購物節之後，年終壓軸的雙12網購盛宴也將登場，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」即日起至12月12日開跑...

「Start-Up」秀智拎BALLY 國民初戀展現成熟知性美

近期NETFLIX韓劇「Start-Up：我的新創時代」話題不斷，先是秀智不合理選搭了超乎人設預財力的精品包款、到後來男...

文華東方「牛轉錢坤」！尾牙、圍爐專案「微型」也包辦

歲末年初，是感恩與團聚的時刻，台北文華東方酒店於此充滿歡慶氣氛的時節，針對不同市場需求規劃「牛轉錢坤」尾牙春酒饗宴專案，...

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

好市多黑色購物週第5天的主打優惠商品稍早搶先在Costco App公開，為了迎接週末暖身，推出了至今最多的15款新優惠商...

信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

走進信義商圈會看見許多民眾在新光三越信義新天地A11前停下，紛紛拿起手機拍下眼前17米高的雪白耶誕樹。今年新光三越將信義...

在家就像在劇院！LINE TV「數位劇場」眾多經典劇作24小時隨選隨看

今年因新冠肺炎疫情導致許多藝文展演活動取消或延期，各大劇院一度空空蕩蕩、票房慘淡。為推廣台灣原創表演藝術作品，LINE TV和udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，首創與表演團隊的合作夥伴機制，將作品搬上LINE TV「藝文表演館」，讓演出的感動不再只是曇花一現，而是能夠永久流傳的經典，觀眾只要透過電腦或手機，就能隨時隨地、想看就看，在家就像在劇院，一樣能享受高品質的藝文演出，也為台灣劇場開啟另一個接觸大眾的管道。

《明星養老院》掌聲再響起！ 楊烈扮多情歌王

《明星養老院》掌聲再響起！由資深演員楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯等人飾演，上演一群曾經紅極一時、光芒萬丈資深明星共居在「明星養老院」中，昔日恩怨情仇、光環掌聲矛盾中荒謬登場。為了呈現劇中《明星養老院》每週例行的「海外轉播表演」，舞台設計不惜成本重金打造宛如豪宅大廳與秀場舞池的豪華攝影棚場景。而眾演員不僅展現「演技」，更要嶄露「歌技」和「舞技」，例如飾演昔日性感紅星的郎祖筠，以美艷造型演唱經典的〈愛神〉〈但是又何奈〉；黃嘉千飾演女團始祖，歡唱〈飛向你飛向我〉並展現琴藝；而飾演院長的方文琳則壓軸獻唱演藝金曲〈掌聲響起〉；其他歌曲還有〈乘風破浪〉〈熱線你和我〉〈人生就是戲〉〈夜空〉......等等，搭配華麗的舞台、璀璨的燈光與菱格世代DD52成員帶來的新舊融合群舞，烘托出昔日影視巨星風采，絕對是場超華麗歌舞大戲！

莫斯科古典芭蕾舞團 完售倒數中

今年唯一一檔的莫斯科古典芭蕾舞團在歷經兩次加場之後，獲得一萬多名觀眾大力迴響，加開場次的座位也即將售罊，主辦單位也在台北場開放貴賓包廂的票券供民眾選購，購買的民眾除了可享受貴賓包廂的設備還可獲得精美的節目冊，想要享有貴賓等級的觀賞體驗民眾，可要把握最後機會了。

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

經過雙11購物節、黑色星期五的促銷，台灣平價時尚龍頭的UNIQLO再度於11月27日至12月3日，推出年度最大的「感謝祭...

全家便利商店App限量開買「米其林名廚林泉、亞州最佳女主廚陳嵐舒」招牌菜

大家在家自煮飲食比例增加，全家便利商店首推永豐餘生技GREEN & SAFE與2大主廚推出聯名冷凍美食，分別為米其林名廚...

超可愛耳機盒 GUCCI把蔡依林愛的竹節化妝箱縮小了！

因應藍芽耳機AirPods的使用需求，各大時尚品牌在近期可以說是卯足勁進攻迷你包市場，大多以品牌經典的設計元素搭配硬殼材...

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。