「Start-Up」秀智拎BALLY 國民初戀展現成熟知性美

近期NETFLIX韓劇「Start-Up：我的新創時代」話題不斷，先是秀智不合理選搭了超乎人設預財力的精品包款、到後來男2比主角南柱赫討喜，雖讓劇迷們滿臉問號，但秀智的各式穿搭還是讓人感到賞心悅目，在最近的集數中選用BALLY Janelle包款，而身為DIOR好友的她當然也背了Lady Dior亮相。

有「國民初戀」之稱的秀智，在劇中飾演夢想成為韓國賈伯斯的小資女，各種女強人的都會穿搭也成了人設主調，例如優雅的BALLY Janelle包款，外型方正、俐落幹練，靈感源自BALLY珍藏檔案庫中1969年的經典設計，大容量可裝下日常所需用品，獨特的方釦設計，則是Janelle手袋系列的象徵性標誌，亦增添奢華感；除了秀智選搭的尺寸之外，另推出迷你肩背包、長夾等款式，顏色則包括黑色、粉色、紅色等鮮明色彩。