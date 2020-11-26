文華東方「牛轉錢坤」！尾牙、圍爐專案「微型」也包辦

歲末年初，是感恩與團聚的時刻，台北文華東方酒店於此充滿歡慶氣氛的時節，針對不同市場需求規劃「牛轉錢坤」尾牙春酒饗宴專案，以及「牛年鴻運」除夕團圓圍爐宴。館內多元化的餐廳，也符合今年尾牙「微型化」餐飲趨勢；此外，年底前預約團圓宴還可享早鳥9折優惠。

台北文華東方酒店擁有氣派的場地、國際演唱會等級聲光音響設備，以及客製化的美饌，向來是精品業及金融業舉辦各式大小尾牙春酒宴會的首選；酒店自12月1日至2021年3月31日推出「牛轉錢坤」尾牙春酒專案，由擁有超過25年豐富廚藝經驗、曾榮獲國際獎項殊榮的宴會廳主廚李政上，帶領廚藝團隊設計菜單，提供3種不同宴席方案選擇，包括適用於周一至四的「精致中式宴席」每桌(10位) 25,800元，適用於周五至日的「澎湃中式宴席」每桌28,800元，還有全日期適用的「豪華中式宴席」每桌32,800元；除專案優惠禮遇外，還有滿額贈禮，最高有12,000元的酒店餐飲抵用券。

館內各美食餐廳包括米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳與M.O. BAR，提供各種人數與餐點的搭配組合，可滿足今年因疫情走向「微型化」的尾牙趨勢。

此外，台北文華東方酒店圍爐菜色也提前公布，將於2021年2月11日除夕夜在氣派寬敞的大宴會廳推出「牛年鴻運圍爐宴」，中式桌菜圍爐宴每桌至少4位起、每人3,980元，以及中小型宴會廳專屬包廂圍爐宴、每桌10位49,800元，菜色有金蒜醬蒸澎湖龍蝦、松露野菇蒸龍虎斑等，澎派喜氣。

圍爐宴席間也將安排新春納福的舞龍表演、川劇變臉、創意冷光舞、樂團演出，以及掀起高潮的抽獎活動，當日傍晚5:30起還有熱鬧的新春市集，像是「年年好運」即拍即印團圓合照、「花開富貴」手作盆栽、手寫春聯等各式趣味活動，讓年節氣氛嗨到最高點。即日起至12月31日訂席，可享早鳥9折優惠。