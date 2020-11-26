好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

好市多於官方App搶先公開黑色購物週第5天主打優惠商品。圖／摘自Costco App 好市多黑色購物週第5天的主打優惠商品稍早搶先在Costco App公開，為了迎接週末暖身，推出了至今最多的15款新優惠商品，除了有2款不同尺寸規格的大電視，黃金、鑽石、珍珠也全都送上，還有頂級咖啡機、空氣清淨機、電視音響、無線耳機等，廚房家電類則是出現了今年超熱門的氣炸烤箱，其他還有眾所期待的牛肉、鮭魚等，許多商品都有成為爆款的潛力。

第5天搶先公開的主打優惠商品，包括TCL 75吋4K智能液晶顯示器不含視訊盒、三星43吋Crystal 4K UHD電視、AKOYA珍珠項鍊＋珍珠耳環組、24K黃金男士項鍊、2.0克拉圓形鑽石手環、Bose Solo Soundbar II電視音響、BOSE真無線耳機、夏普空氣清淨機、飛利浦全自動義式咖啡機、美膳雅17公升氣炸烤箱、Greenwood鐵板燒兩用卡式瓦斯爐、美國頂級嫩肩里肌真空包、空運新鮮大西洋鮭魚、象印不鏽鋼隨身保溫杯2入組、QV重度修護乳膏等。