信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

走進信義商圈會看見許多民眾在新光三越信義新天地A11前停下，紛紛拿起手機拍下眼前17米高的雪白耶誕樹。今年新光三越將信義商圈打造成一座耶誕奇幻森林，17米高的耶誕主樹與造景，今年特別運用再生媒材與能源減量打造「耶誕奇幻之森」，在2020全球艱辛的一年，傳達「與世界同行、與地球永續共生」的意念。夜晚時結合音樂與光雕秀、燈光投影，森林動物與海洋生物投影在耶誕樹上，加上香堤大道的燈海，將信義商圈變成一座浪漫耶誕城，堪稱信義區「美照製造機」。

今年耶誕主樹強調動態互動，有別於一般光雕於方正建築物上投影，這次將森林與海洋的生物，結合音樂與影像，投影到奇幻之森的主樹上，還有地上投影的巨型雪花，測試期間已讓信義商圈逛街民眾驚呼連連，成為信義區拍照打卡焦點。12/26至1/3每天晚上17:30-21:30，每半小時展演一次光雕秀搭配整點時飄下的雪花，帶給民眾在信義商圈感受耶誕季的快樂與絢爛。今年不能出國，耶誕氣氛以及跨年活動，新光三越預計來到信義區的人潮至少增加一成。

新光三越運用再生媒材與能源減量在A11前打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供

今年新光三越在信義商圈的耶誕主樹有別於以往，以純白熱帶植物葉子裝飾，簡約白色點綴金銀色，傳達純淨之美。2020主樹的發想也別有意義，因為全球疫情關係，NASA拍下一張外太空視角，地球因為人類行動減少而變得非常純淨。新光三越指出，人類應該與地球共存、共榮，讓地球永續發展，所以今年新光三越特別打造一座非傳統的全白耶誕主樹，媒材也強調與環境的永續共生。

新光三越A9有動物齊聚的「星願森林」。記者吳致碩／攝影