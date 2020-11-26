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信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越信義新天地耶誕樹，12/26至1/3每天晚上每30分鐘展演一次燈光秀，整點搭配飄雪演出。記者吳致碩／攝影
新光三越信義新天地耶誕樹，12/26至1/3每天晚上每30分鐘展演一次燈光秀，整點搭配飄雪演出。記者吳致碩／攝影

走進信義商圈會看見許多民眾在新光三越信義新天地A11前停下，紛紛拿起手機拍下眼前17米高的雪白耶誕樹。今年新光三越將信義商圈打造成一座耶誕奇幻森林，17米高的耶誕主樹與造景，今年特別運用再生媒材與能源減量打造「耶誕奇幻之森」，在2020全球艱辛的一年，傳達「與世界同行、與地球永續共生」的意念。夜晚時結合音樂與光雕秀、燈光投影，森林動物與海洋生物投影在耶誕樹上，加上香堤大道的燈海，將信義商圈變成一座浪漫耶誕城，堪稱信義區「美照製造機」。

今年耶誕主樹強調動態互動，有別於一般光雕於方正建築物上投影，這次將森林與海洋的生物，結合音樂與影像，投影到奇幻之森的主樹上，還有地上投影的巨型雪花，測試期間已讓信義商圈逛街民眾驚呼連連，成為信義區拍照打卡焦點。12/26至1/3每天晚上17:30-21:30，每半小時展演一次光雕秀搭配整點時飄下的雪花，帶給民眾在信義商圈感受耶誕季的快樂與絢爛。今年不能出國，耶誕氣氛以及跨年活動，新光三越預計來到信義區的人潮至少增加一成。

新光三越運用再生媒材與能源減量在A11前打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供
新光三越運用再生媒材與能源減量在A11前打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供

今年新光三越在信義商圈的耶誕主樹有別於以往，以純白熱帶植物葉子裝飾，簡約白色點綴金銀色，傳達純淨之美。2020主樹的發想也別有意義，因為全球疫情關係，NASA拍下一張外太空視角，地球因為人類行動減少而變得非常純淨。新光三越指出，人類應該與地球共存、共榮，讓地球永續發展，所以今年新光三越特別打造一座非傳統的全白耶誕主樹，媒材也強調與環境的永續共生。

新光三越A9有動物齊聚的「星願森林」。記者吳致碩／攝影
新光三越A9有動物齊聚的「星願森林」。記者吳致碩／攝影

「耶誕奇幻之森」主樹由植物與動物構成主視覺，白色的意義代表所有的事物、顏色都可以在白色呈現，且五千片葉子皆由寶特瓶、玻璃瓶重新壓製葉片，且有三千片以上的葉子都沒有上漆，讓這些素材拆除後可完全回收，大幅減少活動後產生的廢棄物量。一旁純白大象、長頸鹿雕像使用玻璃加上椰子纖維，全程在台灣製造，其產生的碳排放量較過去減少一半以下。A9至A11二樓空橋的彩虹光橋素材則是由淨灘撿回的塑膠廢棄物重新淨化所製，另也利用海洋浮球等廢棄物重新製成裝置物，透過永續共生媒材，傳達希望地球更好的意念。

新光三越信義新天地的璀璨燈海。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地的璀璨燈海。圖／新光三越提供
新光三越A4的海洋主題裝置。圖／新光三越提供
新光三越A4的海洋主題裝置。圖／新光三越提供
新光三越A9的「星願森林」是民眾拍照熱點之一。圖／新光三越提供
新光三越A9的「星願森林」是民眾拍照熱點之一。圖／新光三越提供

廢棄物 太空

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