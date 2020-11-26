快訊

祭拜高以翔後倒在墓旁 謝金燕恩師呂曉棟疑心臟病猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO感謝祭期間特級極輕羽絨背心原價1,490元、特價990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭期間特級極輕羽絨背心原價1,490元、特價990元。圖／UNIQLO提供

經過雙11購物節、黑色星期五的促銷，台灣平價時尚龍頭的UNIQLO再度於11月27日至12月3日，推出年度最大的「感謝祭」優惠活動。標榜超過千項單品全面66折起，還包含了10大人氣商品，最多降價達1,000元，堪稱是今年最後一波，能以超值價格入手冬季服飾的購物促銷。

UNIQLO將自11月27日起，展開為期7天的來台10周年「感謝祭」活動，同時還曝光了全新系列商品，也能夠以優惠價格買入。品牌更表示，這不只是年度最大、折扣與品項還遠遠超過雙11時的企劃，因為包含了入冬後最需要的禦寒單品，都在優惠的行列中。其中，消費者最愛的Hybrid羽絨外套，更是直接減價千元；HEATTECH發熱衣系列190元起、Ultra Down極輕羽絨服990元起。同步針對家居與聯名系列，分別推出全新的角落小夥伴假日系列居家新品，以及芬蘭國寶品牌Marimekko加持的秋冬系列服飾。此外，在日本熱銷的HEATTECH刷毛毯，也首度擴大到全店舖與網路商店販售，讓消費者從身上穿的、家裡用的都出自UNIQLO。

UNIQLO感謝祭期間HYBRID羽絨連帽外套，原價3,990元、特價2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭期間HYBRID羽絨連帽外套，原價3,990元、特價2,990元。圖／UNIQLO提供

而且除了有下殺價格之外，UNIQLO還在活動期間，提供了購物滿3,000元，再送300元網路商店優惠券。買滿2,000元，則能獲得人人都想要的高質感LifeWear明日美好金句限量保溫杯；活動前三日則是不限購物金額，即贈送縣市指定在地美食一份；感謝祭的後四日則改送明日金句收納夾，同樣也是送完為止。UNIQLO還透露，等感謝祭活動結束後，所有的單品都將調回原價，所以無論是品項和折扣都是今年最有感的優惠。

UNIQLO與Marimekko 2020秋冬聯名系列，將於感謝祭時推出。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Marimekko 2020秋冬聯名系列，將於感謝祭時推出。圖／UNIQLO提供

在日本熱銷的HEATTECH刷毛毯，也首度擴大到全店舖與網路商店販售。圖／UNIQLO提供
在日本熱銷的HEATTECH刷毛毯，也首度擴大到全店舖與網路商店販售。圖／UNIQLO提供

UNIQLO角落小夥伴假日系列家居新品，也將在感謝祭時上市。圖／UNIQLO提供
UNIQLO角落小夥伴假日系列家居新品，也將在感謝祭時上市。圖／UNIQLO提供

UNIQLO感謝祭期間HEATTECH彈性刷毛圓領T恤特惠價390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭期間HEATTECH彈性刷毛圓領T恤特惠價390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO感謝祭期間，買滿2,000元，則能獲得人人都想要的高質感LifeWear明日美好金句限量保溫杯。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭期間，買滿2,000元，則能獲得人人都想要的高質感LifeWear明日美好金句限量保溫杯。圖／UNIQLO提供

UNIQLO感謝祭後4日，購物不限金額即贈限量明日金句收納夾。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭後4日，購物不限金額即贈限量明日金句收納夾。圖／UNIQLO提供

UNIQLO感謝祭期間，不獨厚實體門市消費者，網路商店購物，即有機會獲得春水堂小杯珍奶兌換券。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭期間，不獨厚實體門市消費者，網路商店購物，即有機會獲得春水堂小杯珍奶兌換券。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 雙11

延伸閱讀

典藏9大印花主題 UNIQLO X Marimekko節日系列準備開賣

對抗濕冷天氣襲來！UNIQLO與GU打造防潑水、抗靜電機能外套

UNIQLO +J系列正式開賣！流量破表網站當機、旗艦店湧現排隊人潮

UNIQLO雙11優惠開打！減價千元搶買設計師聯名最佳時刻

相關新聞

信義區美照製造機「新光三越奇幻之森」背後有這層意義

走進信義商圈會看見許多民眾在新光三越信義新天地A11前停下，紛紛拿起手機拍下眼前17米高的雪白耶誕樹。今年新光三越將信義...

在家就像在劇院！LINE TV「數位劇場」眾多經典劇作24小時隨選隨看

今年因新冠肺炎疫情導致許多藝文展演活動取消或延期，各大劇院一度空空蕩蕩、票房慘淡。為推廣台灣原創表演藝術作品，LINE TV和udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，首創與表演團隊的合作夥伴機制，將作品搬上LINE TV「藝文表演館」，讓演出的感動不再只是曇花一現，而是能夠永久流傳的經典，觀眾只要透過電腦或手機，就能隨時隨地、想看就看，在家就像在劇院，一樣能享受高品質的藝文演出，也為台灣劇場開啟另一個接觸大眾的管道。

《明星養老院》掌聲再響起！ 楊烈扮多情歌王

《明星養老院》掌聲再響起！由資深演員楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯等人飾演，上演一群曾經紅極一時、光芒萬丈資深明星共居在「明星養老院」中，昔日恩怨情仇、光環掌聲矛盾中荒謬登場。為了呈現劇中《明星養老院》每週例行的「海外轉播表演」，舞台設計不惜成本重金打造宛如豪宅大廳與秀場舞池的豪華攝影棚場景。而眾演員不僅展現「演技」，更要嶄露「歌技」和「舞技」，例如飾演昔日性感紅星的郎祖筠，以美艷造型演唱經典的〈愛神〉〈但是又何奈〉；黃嘉千飾演女團始祖，歡唱〈飛向你飛向我〉並展現琴藝；而飾演院長的方文琳則壓軸獻唱演藝金曲〈掌聲響起〉；其他歌曲還有〈乘風破浪〉〈熱線你和我〉〈人生就是戲〉〈夜空〉......等等，搭配華麗的舞台、璀璨的燈光與菱格世代DD52成員帶來的新舊融合群舞，烘托出昔日影視巨星風采，絕對是場超華麗歌舞大戲！

莫斯科古典芭蕾舞團 完售倒數中

今年唯一一檔的莫斯科古典芭蕾舞團在歷經兩次加場之後，獲得一萬多名觀眾大力迴響，加開場次的座位也即將售罊，主辦單位也在台北場開放貴賓包廂的票券供民眾選購，購買的民眾除了可享受貴賓包廂的設備還可獲得精美的節目冊，想要享有貴賓等級的觀賞體驗民眾，可要把握最後機會了。

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

經過雙11購物節、黑色星期五的促銷，台灣平價時尚龍頭的UNIQLO再度於11月27日至12月3日，推出年度最大的「感謝祭...

全家便利商店App限量開買「米其林名廚林泉、亞州最佳女主廚陳嵐舒」招牌菜

大家在家自煮飲食比例增加，全家便利商店首推永豐餘生技GREEN & SAFE與2大主廚推出聯名冷凍美食，分別為米其林名廚...

超可愛耳機盒 GUCCI把蔡依林愛的竹節化妝箱縮小了！

因應藍芽耳機AirPods的使用需求，各大時尚品牌在近期可以說是卯足勁進攻迷你包市場，大多以品牌經典的設計元素搭配硬殼材...

機場免稅店獨賣  百齡罈23年上市

蘇格蘭調和威士忌中的領到品牌百齡壇（Ballantine's），針對全球免稅市場推出百齡罈23年調和型蘇格蘭威士忌，在2...

角落生物、魔怪小精靈一起賣萌 潮牌跨界聯名喚起你的童心

無論你是喜歡角落生物（Sumikko Gurashi）還是略帶復古風格的魔怪（小精靈Gremlins）的粉絲，這一季也能...

影音出版跨界嬰幼兒產業 芽比兔創辦人─沈博文打造童夢幻想

為甚麼要為孩子說故事？許多家長都知道，讓孩子多聽故事，可以幫助他們學習掌握語言的技巧、增加詞語累積，並從中獲得許多新知。但對孩子而言，故事不單單只是一個平面世界，而是另一個平行時空，讓孩子們透過情節的字裡行間身歷其境，探索新知，更培養孩子無窮的想像力與創造力。

網拍瘋潮流！佳士得推史上最盛大SUPREME專場

全球網路拍賣買家賣家年輕化，潮流與從潮流起家的知名藝術家掀起熱潮。佳士得（Christie’s）紐約自即日起推出名為「L...

時尚設計師加持！翻玩運動品牌經典鞋款 每一雙都讓人想穿回家

喜歡日籍設計師久保嘉男（Yoshiokubo）或Kiko Kostadinov風格的人，不必再因為價格，或是無法購入，望...

熱門新聞

花費不到百元！ 全家便利商店統一發票開出千萬特別獎

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。