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UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波
經過雙11購物節、黑色星期五的促銷，台灣平價時尚龍頭的UNIQLO再度於11月27日至12月3日，推出年度最大的「感謝祭」優惠活動。標榜超過千項單品全面66折起，還包含了10大人氣商品，最多降價達1,000元，堪稱是今年最後一波，能以超值價格入手冬季服飾的購物促銷。
UNIQLO將自11月27日起，展開為期7天的來台10周年「感謝祭」活動，同時還曝光了全新系列商品，也能夠以優惠價格買入。品牌更表示，這不只是年度最大、折扣與品項還遠遠超過雙11時的企劃，因為包含了入冬後最需要的禦寒單品，都在優惠的行列中。其中，消費者最愛的Hybrid羽絨外套，更是直接減價千元；HEATTECH發熱衣系列190元起、Ultra Down極輕羽絨服990元起。同步針對家居與聯名系列，分別推出全新的角落小夥伴假日系列居家新品，以及芬蘭國寶品牌Marimekko加持的秋冬系列服飾。此外，在日本熱銷的HEATTECH刷毛毯，也首度擴大到全店舖與網路商店販售，讓消費者從身上穿的、家裡用的都出自UNIQLO。
而且除了有下殺價格之外，UNIQLO還在活動期間，提供了購物滿3,000元，再送300元網路商店優惠券。買滿2,000元，則能獲得人人都想要的高質感LifeWear明日美好金句限量保溫杯；活動前三日則是不限購物金額，即贈送縣市指定在地美食一份；感謝祭的後四日則改送明日金句收納夾，同樣也是送完為止。UNIQLO還透露，等感謝祭活動結束後，所有的單品都將調回原價，所以無論是品項和折扣都是今年最有感的優惠。
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