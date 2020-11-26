在家就像在劇院！LINE TV「數位劇場」眾多經典劇作24小時隨選隨看

故事工廠經典之作《３個諸葛亮》線下演出超過150場，現在在LINE TV也看得到。圖／故事工廠提供

今年因新冠肺炎疫情導致許多藝文展演活動取消或延期，各大劇院一度空空蕩蕩、票房慘淡。為推廣台灣原創表演藝術作品，LINE TV和udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，首創與表演團隊的合作夥伴機制，將作品搬上LINE TV「藝文表演館」，讓演出的感動不再只是曇花一現，而是能夠永久流傳的經典，觀眾只要透過電腦或手機，就能隨時隨地、想看就看，在家就像在劇院，一樣能享受高品質的藝文演出，也為台灣劇場開啟另一個接觸大眾的管道。

LINE TV「藝文表演館」為國內表演藝術的專屬影音平台，今年九月正式上線，「udn數位劇場」集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇及歌仔戲等多元類型節目，除了每週四固定更新之外，不定期也會推出「主題月」活動，24小時都有最新、最熱門的藝文表演可以線上觀賞，堪稱「台灣版線上百老匯」，單館訂閱價格只要299元就能全部看到飽！

「藝文表演館」囊括國內眾多表演團隊的強檔口碑鉅作：包括「天作之合劇場」的封箱作品《寂寞瑪奇朵》；「栢優座」三度加演、好評不斷的《大年初一前晚的那頓飯》；「安娜琪舞蹈劇場」獨具風格的意象之作《與時間牽手》系列；「好好笑女孩」取材電視劇的脫口秀喜劇《徵婚起笑》；「狂想劇場」最新的社會議題之作《非常上訴》；以及「故事工廠」歷年來的高人氣作品《３個諸葛亮》、《莊子兵法》與《小兒子》等，接下來也將陸續推出玉米雞劇團、蘋果劇團、C Musical、陳麗香歌仔戲團、水面上與水面下劇場、動見体等優質團隊的創作，許多作品更是首次在線上平台獨家曝光，令人期待！