《明星養老院》掌聲再響起！ 楊烈扮多情歌王

明星養老院，楊烈排練照。圖／金星文創提供

《明星養老院》掌聲再響起！由資深演員楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千、范瑞君、洪都拉斯等人飾演，上演一群曾經紅極一時、光芒萬丈資深明星共居在「明星養老院」中，昔日恩怨情仇、光環掌聲矛盾中荒謬登場。為了呈現劇中《明星養老院》每週例行的「海外轉播表演」，舞台設計不惜成本重金打造宛如豪宅大廳與秀場舞池的豪華攝影棚場景。

而眾演員不僅展現「演技」，更要嶄露「歌技」和「舞技」，例如飾演昔日性感紅星的郎祖筠，以美艷造型演唱經典的〈愛神〉〈但是又何奈〉；黃嘉千飾演女團始祖，歡唱〈飛向你飛向我〉並展現琴藝；而飾演院長的方文琳則壓軸獻唱演藝金曲〈掌聲響起〉；其他歌曲還有〈乘風破浪〉〈熱線你和我〉〈人生就是戲〉〈夜空〉......等等，搭配華麗的舞台、璀璨的燈光與菱格世代DD52成員帶來的新舊融合群舞，烘托出昔日影視巨星風采，絕對是場超華麗歌舞大戲！

明星養老院楊烈、黃嘉千飾演熟年夫妻檔。圖／金星文創提供

《明星養老院》劇中角色個個都是過往紅遍半邊天的大明星，像是楊烈詮釋的女人緣超強的情歌之王＿龍上龍，這個角色設定在出道是歌壇王子，私下是情場浪子，早年周旋在女團始祖＿梁菁菁（黃嘉千飾）與性感歌姬＿雲高高（郎祖筠飾）感情之中，最後被梁菁菁收服。晚年愛妻因病受苦，龍上龍成為溫柔的丈夫，拋下一切，因此帶著愛妻入住「明星養老院」，上演一段不離不棄的熟年之愛。不過有著40年的異國婚姻的楊烈，則透露婚姻的秘訣是「決心」與「覺悟」。

他憶起年輕時到南部作秀時，當時連續一週的演出，某天演出後，主任在後台關說有個聚會一定要去參加，因著盛情難卻，所以跟著主任就去赴約。結果到了現場，兩桌的宴客場面，原來是一位長輩安排孫女跟楊烈碰面，並表示孫女因為看著電視上楊烈的演出相當喜愛，終於有機會在楊烈到南部作秀時，可以安排見面，並表示「我答應孫女可以嫁給你」，楊烈當時只能以還要回去作秀所以先委婉拒絕離開，待一整週的作秀結束後，隔天再赴約當面告知「已經結婚了」婉拒並謝謝好意。

明星養老院，楊烈排練照。圖／金星文創提供