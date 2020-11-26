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全家便利商店App限量開買「米其林名廚林泉、亞州最佳女主廚陳嵐舒」招牌菜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店FamilyMart App限量開賣米其林名廚林泉的「東北酸辣滷肉」，售價290元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣米其林名廚林泉的「東北酸辣滷肉」，售價290元。圖／全家便利商店提供

大家在家自煮飲食比例增加，全家便利商店首推永豐餘生技GREEN & SAFE與2大主廚推出聯名冷凍美食，分別為米其林名廚林泉、亞州最佳女主廚陳嵐舒的經典招牌菜及家常菜組，即日起於全家便利商店FamilyMart App商品頁面限量販售，只要點選商品即可到全家便利商店門市預購及取貨，方便買回家料理。

平時想吃米其林名廚、亞洲最佳女主廚親自烹調的美食卻總是排不到餐廳，全家便利商店FamilyMart App限量開賣由永豐餘生技GREEN & SAFE與米其林名廚林泉、亞洲最佳女主廚陳嵐舒聯名推出的經典美食，採用冷凍包方式可簡單覆熱，在家輕鬆吃。

曾連續榮獲「台北米其林指南」一星肯定的林泉主廚以成長經歷為特色推出4道招牌菜，包括使用整粒鮑魚、櫻花蝦乾、北海道干貝、小魚乾及主廚特製配方的「櫻花蝦干貝鮑魚粥」，售價195元；與泰籍主廚合作經營的米其林餐盤餐廳Baan招牌菜「東北酸辣滷肉」，特別選用五花肉、胛心肉及小排，將傳統的中式滷肉結合泰式辛香料，售價290元。

擁有「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒主廚也推出6道結合在地與異國風味的餐點，主推「威士忌紅燒牛肉麵」，湯頭口感厚實有層次，售價265元；口感爽脆香麻的「花椒番茄牛肉水餃」內餡使用進口牛肉，佐入荸齊、番茄丁、花椒粉拌製成，20顆裝售價260元。

此外，即日起至11月28日全家便利商店與台南農會、食品品牌合作，以「台南GO好呷」為主題推出多款特色點心，包括有胡麻故鄉之稱的台南西港，以胡麻嫂為品牌開發的「芝麻巧果」；另有鹽水區農會「鹽水日曬意麵」、台南在地品牌黑橋牌推出的「黑橋牌台式經典啤酒香腸」等，利用全家便利商店FamilyMart App「台南GO好呷」頁面預購即可輕鬆入手。（商品內容依檔期有所更換，實際銷售商品以公告為主）

全家便利商店FamilyMart App限量開賣亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「花椒番茄牛肉水餃」，20顆裝售價260元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「花椒番茄牛肉水餃」，20顆裝售價260元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣米其林名廚林泉的「櫻花蝦干貝鮑魚粥」，售價195元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣米其林名廚林泉的「櫻花蝦干貝鮑魚粥」，售價195元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「威士忌紅燒牛肉麵」，售價265元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App限量開賣亞洲最佳女主廚陳嵐舒的「威士忌紅燒牛肉麵」，售價265元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App大廚上菜，限量開賣米其林名廚家常菜組、藍帶女主廚經典料理。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart App大廚上菜，限量開賣米其林名廚家常菜組、藍帶女主廚經典料理。圖／全家便利商店提供

米其林 陳嵐舒 全家便利商店

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