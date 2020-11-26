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超可愛耳機盒 GUCCI把蔡依林愛的竹節化妝箱縮小了！
因應藍芽耳機AirPods的使用需求，各大時尚品牌在近期可以說是卯足勁進攻迷你包市場，大多以品牌經典的設計元素搭配硬殼材質打造而成，而不是直接縮小某個包款。但最近GUCCI推出一款超可愛的硬殼化妝箱AirPods收納包，卻是直接把之前一款引發搶購潮的化妝箱等比例縮小，各種細節都保留的細緻度，非常值得收藏。
這款硬殼化妝箱AirPods收納包的原型來自2018年GUCCI與英國行李箱品牌Globe-Trotter合作推出的竹節化妝箱，當時這款設計因為擁有經典的雙G Logo和竹節元素、棕色皮革飾邊，一推出就熱賣，讓許多顧客甘願排在等待清單上也一定要買到，連蔡依林都是愛用者。
這次GUCCI把這個化妝箱縮小，變成AirPods收納包，還附上可以背上肩或掛在脖子上的皮革背帶，就像一個隨身攜帶的迷你小箱子，五金的部分也沒有馬虎，內裡以熱情火紅配色，細膩程度充滿巧思，可愛又實用。
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