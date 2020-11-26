機場免稅店獨賣  百齡罈23年上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

蘇格蘭調和威士忌中的領到品牌百齡壇（Ballantine's），針對全球免稅市場推出百齡罈23年調和型蘇格蘭威士忌，在2019年6月裝瓶，酒精濃度40%，每瓶700毫升，售價153歐元，約合台幣6000元左右，在全球免稅通路都買得到。

這款百齡罈23年調和型蘇格蘭威士忌，採用100%美國橡木酒桶熟成，因此散發豐富而濃郁的香草氣息，經過至少23年時光的淬煉，造就奢華豐潤的口感，酒風醇熟飽滿，造就華麗強勁的美好風格。

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※飲酒過量，害人害己。

在包裝方面，原廠也用盡心思。不但每一瓶酒都有專屬盒裝，方便藏家收藏；在每一支酒瓶的脖圍上，都特別以蠟製繩索項鍊，掛著以金屬作為邊框的雕花橡木勳章。每一枚木質勳章，都是以天然橡木製作，並且每一枚木質勳章的木紋與顏色，都經過仔細地挑選，必須與酒款的木盒雷同。

百齡罈由George Ballantine，於1827年在蘇格蘭首都愛丁堡創立。百齡罈在1938年榮獲英國國王頒贈皇室勳章，勳章中的土、水、火、木四大元素圖騰，展現百齡罈獨到四大特色，分別代表土地豐收的100%全麥、100%純淨山泉水、100%蒸餾粹煉及100%在橡木桶的熟成過程。百齡罈不僅為歐洲銷售第一的威士忌，並居亞洲高年份產品銷售之冠。

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※飲酒過量，害人害己。