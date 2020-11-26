角落生物、魔怪小精靈一起賣萌 潮牌跨界聯名喚起你的童心

無論你是喜歡角落生物（Sumikko Gurashi）還是略帶復古風格的魔怪（小精靈Gremlins）的粉絲，這一季也能把它們可愛又療癒的形象穿上身了。潮牌:CHOCOOLATE首度與角落生物合作；而潮帽品牌New Era則帶領大家回到80年代，重溫經典奇幻電影《小精靈》的感動。

主打療癒系的動畫的角落生物首次和:CHOCOOLATE跨界聯名，就帶來了包括有女裝及童裝印花圖案T恤、圓領上衣及三款飾品的系列。以動畫中的白熊、炸豬排、貓咪、企鵝？、裹布及炸蝦尾為創作主軸，像是其中的毛毛袖上衣，毛毛袖的前段以白熊或炸豬排「大頭」作設計，後段配上裹布或炸蝦尾的繡章。或是利用炸蝦尾造型來創作的連帽上衣，胸口位置配上炸豬排及炸蝦尾的毛毛布章，同款設計更備有童裝，能穿搭出親子裝。配件方面，則有炸豬排、炸蝦尾造型貝雷帽；立體造型日曆、滿額贈的AirPod保護套，每一款都是粉絲必備。

:CHOCOOLATE跨界角落生物炸蝦尾造型連帽上衣3,359元。圖／i.t提供

繼《聖誕夜驚魂》後，潮帽品牌New Era再度出手，與經典奇幻電影《小精靈》聯手，推出一系列的服飾與帽款，讓七、八年級生，也能有美好的童年記憶。服飾部分，New Era共推出也有長、短、連帽T恤共六款，以灰、黑兩色呈現，分別在上衣正面放上小精靈變身前後的大頭圖樣，背面放上小精靈三種禁忌的標語；連帽T恤特別使用了毛絨材質，增添立體質感。聯名帽款則有漁夫帽、經典9FORTY老帽和59FIFTY全封式帽可選擇，分別使用立體刺繡、破壞效果設計，讓人輕易聯想到電影中的情節。

:CHOCOOLATE跨界角落生物圓領衫2,999元。圖／i.t提供

New Era聯名小精靈系列漁夫帽1,580元。圖／New Era提供

New Era聯名小精靈系列940KF帽1,380元。圖／New Era提供

:CHOCOOLATE跨界角落生物貝雷帽1,999元。圖／i.t提供

:CHOCOOLATE跨界角落生物T恤1,299元。圖／i.t提供

New Era聯名小精靈系列連帽上衣3,680元。圖／New Era提供

New Era聯名小精靈系列940UN帽1,380元。圖／New Era提供