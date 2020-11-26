網拍瘋潮流！佳士得推史上最盛大SUPREME專場
全球網路拍賣買家賣家年輕化，潮流與從潮流起家的知名藝術家掀起熱潮。佳士得（Christie’s）紐約自即日起推出名為「Latest x Greatest」一系列共3場個線上主題拍賣，包括以知名潮牌SUPREME為主題的「Behind The Box：1994-2020」專拍、以戰後與當代藝術為主題的「First Open Online」以及聚焦日本當代藝術家村上隆與奈良美智的「Murakami/Nara」專場。台灣網路拍賣也反應這股趨勢，羅芙奧（Ravenal）即將於12月3日登場的2020秋季線上拍賣II「ALL IN無設限」也以時尚跨界潮流精品強攻新世代買家。
佳士得紐約自12月1日起至15日止舉辦的「Behind The Box: 1994-2020」專拍，由知名SUPREME專家Ross Wilson策展，全數是來自知名藏家的各式SUPREME創立26年來的珍罕藏品，甚至包括非公開販售的樣品等，是有史以來以SUPREME為主題的專場中規模最盛大的一次。焦點拍品包括SUPREME與路易威登（Louis Vuitton）、川久保玲品牌Comme des Garçons、Nike等知名國際品牌跨界聯名之作，以及一系列當紅藝術家Damien Hirst、KAWS、村上隆聯名的滑板等，連腳踏車、摩托車、完整全系列的logo貼紙、彈珠台等一應俱全，粉絲不容錯過。
與「Behind The Box: 1994-2020」同時登場的「First Open Online」則以戰後當代藝術為主，包括奈良美智的雕塑、當紅藝術家Larry Poons、Sam Gilliam、Mary Heilmann、Kenny Scharf、Shara Hughes等人的作品。深受新世代喜愛的村上隆與奈良美智專場「Murakami/Nara」則自即日起至12月11日止，聚焦兩位日本藝術家的紙上作品，拍品估價2千美元起，是入門收藏的好機會。
羅芙奧自2019年推出的當代專場一直受到藏家們的支持與喜愛，今年年度壓軸ALL IN無設限專場，精選36件佳作，除當代藝術作品外，更添加許多限量精品。最為話題的是被喻為2020最難買的潮鞋王牌「AIR JORDAN 1 LOW DIOR」聯名球鞋，在推出9小時內吸引超過500萬人次參與抽籤，起拍價6,000美元。另一件時尚界刮起旋風的是「Chanel鍊帶籃球」，因華語音樂天王周杰倫在社群上曝光而聲名大噪。除此之外還有Fendi跨領域攜手目前當代市場最熱新秀藝術家Mr. Doodle 的Peekaboo聯名包款、Fendi X Rimowa行李箱、Louis Vuitton x Nigo旅行袋等聯名之作。
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