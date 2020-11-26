影音出版跨界嬰幼兒產業 芽比兔創辦人─沈博文打造童夢幻想

Yep2芽比兔創辦人─沈博文。圖／Yep2芽比兔提供

為甚麼要為孩子說故事？許多家長都知道，讓孩子多聽故事，可以幫助他們學習掌握語言的技巧、增加詞語累積，並從中獲得許多新知。但對孩子而言，故事不單單只是一個平面世界，而是另一個平行時空，讓孩子們透過情節的字裡行間身歷其境，探索新知，更培養孩子無窮的想像力與創造力。

過去致力於影音出版產業近20多年，芽比兔創辦人沈博文歷經了該產業的蓬勃和衰退，面臨產業夕陽化的窘境，不得不進行轉型。在一次因緣際會，沈總參加了一個海外玩具展，看了不計其數的玩具，各個新穎、質感、趣味又創新，但大多數的玩具使用功能單一，取代性高也因此容易被淘汰，這讓他有了新的產品發想。

「回國後，我整合了公司目前擁有的資源及優勢，將其重整為可用資源，並配合市場調查結果及目標客群需求，推出第一台幼兒教育啟蒙故事機，開始正式進入幼教產業，並期望打造優質安全、實用的幼兒益智產品，不但滿足幼兒成長所需，也帶給父母更多育兒樂趣。」沈總創立了「芽比兔Yep2」，致力於為兒童打造能夠安心成長的玩具教材，協助爸媽輕鬆育兒，打造優雅、有質感又充滿歡樂的育兒環境。

Yep2故事機系列，多元故事風格陪孩子一同成長

不同成長階段的孩子所需要的故事性質都不太相同，為了減少父母必須到處收集故事、音樂素材的困擾，芽比兔整合過去經營影音產業取得的資源優勢，並加以分析及轉化，篩選出一系列不同類型的音源內容，分類濃縮在Yep2的系列產品中。分類標準可分為娛樂、寓意、學習及刺激探險等，這些不同性質的故事適合不同成長階段的孩子聆聽，讓爸爸媽媽可以更輕鬆地讓豐富多元的故事陪伴孩子成長。

最新「換幻故事機」，結合投影功能身歷其境故事情節

最初的發想是因為看了動畫電影《Baby Boss》，主角小男孩Tim在睡前聽床邊故事時，腦海中總會想像出極為豐富的故事場景，那些孩子想像出的場景在我們的眼裡浮誇、不合邏輯、百花齊放，但卻充滿了創造力和天馬行空，這正是芽比兔希望可以帶給孩子們最棒的禮物。為了讓每位孩子在聽故事的同時能夠激發他們的想像力，創造獨一無二的童年回憶，芽比兔將故事結合投影畫面，讓故事情節跳脫書本，生動呈現在孩子眼前，更沉浸在故事的氛圍中，並伴他們入睡。

結合聲光及互動，對於學齡前的幼兒來說不論是在哪一個年齡層都能夠充分使用。例如，附贈的投影幻燈片有兩種類型，其一為繪本故事投影，其二則是主題式投影，主題式投影如宇宙、雪景、海洋等等，對於還沒有認知能力的嬰幼兒就是很好的安撫情境；而對於已經能有認知能力的孩子，配合故事情境的繪本投影，更能夠激發孩子的興趣與想像，同時也能提升孩子與父母互動的機會。此外，換幻動物故事燈也收錄了非常豐富的睡前音樂及古典音樂，可以單獨作為音樂播放機或是音樂安撫小夜燈使用，柔和的旋律及燈光為孩子營造舒適、安穩的睡眠環境。

Yep2最新的換幻動物故事燈結合投影功能，讓孩子更能沉浸在故事情境中。圖／Yep2芽比兔提供

孩子渡過美好的一天，要放下今日的興奮上床睡覺，心中難免捨不得，在這個時候，睡前故事彷彿就是進入夢境前的序幕，讓孩子入睡後，又可以開始另一場冒險。有父母陪伴孩子一起享受這段溫馨美好的幻想時光，讓孩子在充實的溫暖與愛裡，結束這一天，還沒說完的故事，就讓它在夢中實現吧。