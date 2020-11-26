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時尚設計師加持！翻玩運動品牌經典鞋款 每一雙都讓人想穿回家

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Reebok與ASICS分別與Yoshiokubo及Kiko Kostadinov跨界，重新演繹經典的Instapump Fury和GEL-KAYANO鞋款。圖／Reebok、ASICS提供
Reebok與ASICS分別與Yoshiokubo及Kiko Kostadinov跨界，重新演繹經典的Instapump Fury和GEL-KAYANO鞋款。圖／Reebok、ASICS提供

喜歡日籍設計師久保嘉男（Yoshiokubo）或Kiko Kostadinov風格的人，不必再因為價格，或是無法購入，望圖興嘆了。因為，Reebok與ASICS就分別與兩位設計師跨界，重新演繹經典的Instapump Fury和GEL-KAYANO鞋款，除了時髦感加倍之外，更展現了雙品牌合作的巧思。

首度合作的Reebok與Yoshiokubo以代表性經典鞋款Instapump Fury為基礎，並加入了日本傳統文化的元素於設計中，最受到矚目的細節莫過於鞋跟上由久保嘉男父親為此全新繪製，以書法呈現的「Reebok」片假名字母。搭配深淺不一的墨水濃度和筆觸落筆，反映了「書道」藝術形象。同時，延續了墨色的使用，並覆蓋整個鞋身，還在鞋底裝飾潑墨的圖案。此外值得注意的是，還結合了刺繡、家徽等元素，這次聯名還創造特殊版本，結合久保先生的家族紋章和代表Reebok標誌的「星頂」形象，印製在最具特色的Pump充氣紐與鞋舌上。

保加利亞裔的Kiko Kostadinov是其同名品牌以及英國老牌Mackintosh的頂級系列創意總監，而這也是他二度ASICS合作，打破時尚與運動界線，呈現鞋款的新風格。不同於先前是利用GEL-BURZ來設計，全新的系列根基於UB1-S GEL-KAYANO 14鞋款，鞋底持續採用經典GEL技術的同時，鞋面也使用經過改良的特殊網眼結構，並搭上合成皮革及鞋舌上長型拉環，提升穿脫便利性。此次合作Kiko Kostadinov也加入吸睛的配色和誇張線條，呈現強烈對比的跳色風格，並藉此系列宣告雙品牌將轉為長期合作方式。

ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供

Reebok YKGF X CLUB C 85經典鞋2,650元。圖／Reebok提供
Reebok YKGF X CLUB C 85經典鞋2,650元。圖／Reebok提供

ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供

ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供

Reebok YKGF X INSTAPUMP FURY OG經典鞋5,250元。圖／Reebok提供
Reebok YKGF X INSTAPUMP FURY OG經典鞋5,250元。圖／Reebok提供

ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供
ASICS與Kiko Kostadinov聯名GEL-KAYANO 14鞋4,980元。圖／ASICS提供

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