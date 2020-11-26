好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

好市多黑色購物週第4天新增的優惠商品現場價格出爐！TCL 65吋4K QLED量子智能連網顯示器不含視訊盒直降6,000元，22,999元就能入手65吋大電視；1.22克拉圓形鑽石戒指則是狂降20,000元，比昨天更優惠。

另外主打的優惠商品還有惠而浦微電腦觸控式微波爐20L，現折750元，1,749元非常適合小家庭入手；而近年相當受到歡迎的雀巢DOLCE GUSTO義式膠囊咖啡機，直降1,000元，只要2,399元，且組合還內含128顆咖啡膠囊，超級划算；幾乎已經成為汽車必備配件的MIO測速高動態行車記錄器，則是降價700元，2,899元替行車多加一份保障；另外，太星電工五開四插延長線2入，降價150元，429元就能入手1.5米、2.7米2條大間距延長線。

季節服飾寢具類商品也是這次活動必出現的基本款，CALIPHIL長纖萊塞爾冬被，現省600元，1,999元溫暖過冬；另外，CK男純棉平口褲3入組、32 Degrees男防風羽絨外套，以及現場還有多款保暖外套都有150～250元不等的折價優惠。