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集郵迷看過來！ 中華郵政12月1日發行牛年郵票

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(109年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案採剪紙手法，運用金色、銀色及橘色營造「牛年」的新春氣象。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(109年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案採剪紙手法，運用金色、銀色及橘色營造「牛年」的新春氣象。圖／中華郵政公司提供

為了迎接新年來臨，中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(109年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案採剪紙手法，運用金色、銀色及橘色營造「牛年」的新春氣象，郵票面值分別為6元及13元；小全張背景以喜氣的金色為基調，搭配祥雲及高山吉祥圖案，面值為15元。

此外，為了增添集郵樂趣，中華郵政公司還製作「新年郵票(109年版)印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，售價1400元。郵品內含未裁切的面值6元及13元郵票全張(20枚)各2張、小全張印刷全張(含9張小全張)1張及證書1份，全張紙邊保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

配合郵票發行，中華郵政公司還印製相關首日封、貼票卡、護票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月27日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，有興趣民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」( https://stamp.post.gov.tw )訂購。

中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(109年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案採剪紙手法，運用金色、銀色及橘色營造「牛年」的新春氣象。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(109年版)」1套2枚及小全張1張，郵票圖案採剪紙手法，運用金色、銀色及橘色營造「牛年」的新春氣象。圖／中華郵政公司提供

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