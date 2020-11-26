莫斯科古典芭蕾舞團 完售倒數中

今年唯一一檔的莫斯科古典芭蕾舞團在歷經兩次加場之後，獲得一萬多名觀眾大力迴響，加開場次的座位也即將售罊，主辦單位也在台北場開放貴賓包廂的票券供民眾選購，購買的民眾除了可享受貴賓包廂的設備還可獲得精美的節目冊，想要享有貴賓等級的觀賞體驗民眾，可要把握最後機會了。

因全世界的表演藝術活動因疫情而行程大亂，許多劇場仍持續關閉，今年的演出格外難得，除了臺北國家戲劇院之外，也將首度前進衛武營，並於北高二城連續上演雙舞碼：一生必看的經典《天鵝湖》和聖誕芭蕾《胡桃鉗》，莫斯科古典芭蕾舞團表示，將於開演前三週來台，並進行完整的14天防疫隔離，為台灣觀眾帶來最精彩且安全的演出，預計將是今年唯一一檔國際級芭蕾舞演出。

本次演出的防疫規範也必須配合場館的要求，進入場館需量測體溫並請全程配戴口罩，盡可能保持社交距離，場館有提供的消毒設備，並配合實名制登記才能進場，民眾別忘了攜帶身分證件，台北場的進場時間在開演前40分鐘，高雄場的進場時間在開演前一個小時即可進場，民眾可提早進場避免排隊造成進場雍塞。