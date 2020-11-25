亞姐台灣區總決賽 23歲吳湘亭摘后冠

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
2020年亞洲小姐台灣賽區決賽，今晚在高雄漢神巨蛋宴會廳登場。記者王昭月／攝影
2020年亞洲小姐台灣賽區決賽，今晚在高雄漢神巨蛋宴會廳登場。記者王昭月／攝影

2020年亞洲小姐台灣賽區決賽今晚在高雄漢來巨蛋宴會廳登場，18名晉級佳麗經過4大關卡考驗，由23歲從影像創作的吳湘亭摘下后冠，有機會進入全球總決賽，全球總冠軍可獲位於日本沖繩的私人海灘別墅一套，價值2500萬日元。

吳湘亭，台北人，畢業於中正大學哲學系，目前從事影像創作，首次選美即一路過關斬將，今晚歷經旗袍、泳裝、晚禮服及機智問答，豔冠群芳。

第32屆亞洲小姐台灣賽區勝出的冠軍，有機會獲得亞洲衛視培訓，如能進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約。

這場選美賽事採現場直播，除台灣賽區主席郭鎮豪外，去年台灣賽區冠軍楊璨如及全球總決賽殿軍翁子涵都到場為參選佳麗助陣。

2020亞洲小姐競選由亞洲衞視所舉辦，至今已舉辦32屆。發掘眾多閃耀明星，包括賴琳恩、黎燕珊、利智、朱慧珊、伍詠薇、葉玉卿、楊恭如、陳煒、劉伊心等。今年海選人數眾多，共115人入圍複賽，參賽者有學生、音樂老師、跆拳道教練、健身教練、潛水教練，最年輕的佳麗年僅16歲。

郭鎮豪表示，全球受疫情影響，生活或心情動盪不安，但亞洲小姐賽事的推動上並不因此停頓，希望將美的正能量持續推向全世界。

吳湘亭說，她從小到大的夢想就是成為一個歌手，喜歡表演、也熱愛舞台，這次鼓起勇氣參加亞姐選美，相信將會是新的開始，她會全力以赴爭奪冠軍。有幸勝出，會拍一支影片分享心路歷程，讓更多人看見亞洲小姐的美好，未來也希望進軍演藝圈。

2020年亞洲小姐台灣賽區決賽，23歲吳湘亭今晚摘下后冠，記者王昭月／攝影
2020年亞洲小姐台灣賽區決賽，23歲吳湘亭今晚摘下后冠，記者王昭月／攝影

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