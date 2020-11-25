悶騷型男蔡凡熙 帥背都彭JET MILLENNIUM系列新包

不打開蔡凡熙的話匣子，實在不知道這位看似靦腆安靜的大男孩，其實是喜歡收藏包包、鞋子，注重穿著打扮的悶騷型男。相較於大多男生不太使用包包、或是「一包走天下」的習慣，蔡凡熙不管出門去戶外玩、或是工作拍戲，都會選擇搭配當天裝扮的包包，而私下更收藏了20多款包包。

「會用包包是因為我用長夾。如果是休閒的話就是斜肩背，如果是拍戲的話，一定會背後背包出門，要可以放得下水壺、劇本、手機、鑰匙等重要的東西。」注重工作禮貌的他，也一定會攜帶口香糖，「怕拍戲講話（對方）會不舒服。」因為他喜歡喝水、很少喝飲料，隨身攜帶將近一公升的大水壺，因此輕量是他在選購包包時的重要考量：「在包包上面減輕一點重量，可以讓自己背起來舒適一點。」經常與家人朋友到戶外出遊的蔡凡熙，也很重視防水性，「因為去戶外的時候包包會放在草地上，露營早上會有露水，防水的話我只要一撥就掉，很方便。」

除了機能性，蔡凡熙選購包包時也重視整體和服裝的搭配性。「因為我每年穿搭的風格都在變，包包的風格會每年隨著喜歡的穿搭而變化」蔡凡熙說，自己現在的風格偏簡約，襯衫配牛仔褲居多，「不是會精緻到穿很多層、也不搭配很多銀鍊飾品，但是會搭手表。」他笑說自己剛出道的時候，以為不會有人會認出他，戴個眼鏡就出門，結果粉絲有點認不出來還問：「你是…蔡凡熙嗎？」讓他覺得有點尷尬，所以現在都會至少穿襯衫，「還是要整理一下比較不會那麼沒有禮貌。」

蔡凡熙這次帥氣演繹的JET MILLENNIUM系列包款，正是以打造男性精品與包款出名的法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）2020年推出的全新系列，極輕量技術與耐用性正是20歲至35歲喜愛出遊、機能與外觀並重的新世代最佳旅伴。