聽新聞
test
0:00 / 0:00

悶騷型男蔡凡熙 帥背都彭JET MILLENNIUM系列新包

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
蔡凡熙帥氣演繹都彭的JET MILLENNIUM系列包款。記者陳立凱／攝影
蔡凡熙帥氣演繹都彭的JET MILLENNIUM系列包款。記者陳立凱／攝影

不打開蔡凡熙的話匣子，實在不知道這位看似靦腆安靜的大男孩，其實是喜歡收藏包包、鞋子，注重穿著打扮的悶騷型男。相較於大多男生不太使用包包、或是「一包走天下」的習慣，蔡凡熙不管出門去戶外玩、或是工作拍戲，都會選擇搭配當天裝扮的包包，而私下更收藏了20多款包包。

「會用包包是因為我用長夾。如果是休閒的話就是斜肩背，如果是拍戲的話，一定會背後背包出門，要可以放得下水壺、劇本、手機、鑰匙等重要的東西。」注重工作禮貌的他，也一定會攜帶口香糖，「怕拍戲講話（對方）會不舒服。」因為他喜歡喝水、很少喝飲料，隨身攜帶將近一公升的大水壺，因此輕量是他在選購包包時的重要考量：「在包包上面減輕一點重量，可以讓自己背起來舒適一點。」經常與家人朋友到戶外出遊的蔡凡熙，也很重視防水性，「因為去戶外的時候包包會放在草地上，露營早上會有露水，防水的話我只要一撥就掉，很方便。」

除了機能性，蔡凡熙選購包包時也重視整體和服裝的搭配性。「因為我每年穿搭的風格都在變，包包的風格會每年隨著喜歡的穿搭而變化」蔡凡熙說，自己現在的風格偏簡約，襯衫配牛仔褲居多，「不是會精緻到穿很多層、也不搭配很多銀鍊飾品，但是會搭手表。」他笑說自己剛出道的時候，以為不會有人會認出他，戴個眼鏡就出門，結果粉絲有點認不出來還問：「你是…蔡凡熙嗎？」讓他覺得有點尷尬，所以現在都會至少穿襯衫，「還是要整理一下比較不會那麼沒有禮貌。」

蔡凡熙這次帥氣演繹的JET MILLENNIUM系列包款，正是以打造男性精品與包款出名的法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）2020年推出的全新系列，極輕量技術與耐用性正是20歲至35歲喜愛出遊、機能與外觀並重的新世代最佳旅伴。

JET MILLENNIUM採用創新獨特的編織布料和橡膠，韌度極高、柔軟耐用、防水的高性能材料，附有槍鐵深灰色的開關扣環，黑色隱形拉鍊，包款飾銀色品牌#Dupont logo印刷設計，以及象徵法國精神的紅白藍三色標籤，包款上附高精細的雷射切割紋路，內部多用隔層與拉鍊夾層。而包款符合人體工學的設計，舒適度與實用性也絕不馬虎。

S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列郵差包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列郵差包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列隨手包，4,600元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列隨手包，4,600元。圖／都彭提供
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Exceptional獨特43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Exceptional獨特43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列單肩背包，7,300元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列單肩背包，7,300元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列拉鍊包，7,300元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列拉鍊包，7,300元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列滾筒後背包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列滾筒後背包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列後背包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont 2020 JET MILLENNIUM系列後背包，11,200元。圖／都彭提供
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Daring無畏43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Daring無畏43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供
都彭的JET MILLENNIUM包款超輕量、重機能又美觀，讓蔡凡熙愛不釋手。記者陳立凱／攝影
都彭的JET MILLENNIUM包款超輕量、重機能又美觀，讓蔡凡熙愛不釋手。記者陳立凱／攝影
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Chic新潮43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供
S.T. Dupont HYPERDOME系列Be Chic新潮43毫米腕表，19,800元。圖／都彭提供

蔡凡熙

延伸閱讀

被蔡凡熙惹怒 郭雪芙女神形象險崩

相關新聞

精品鐘表通路 台灣三寶亨得利驚傳暫停營業！

受疫情影響，2020年百業蕭條。一度於2010年進入台灣拓點，風光搶下忠孝敦化三角窗黃金地段的外資鐘表通路香港亨得利集團...

亞姐台灣區總決賽 23歲吳湘亭摘后冠

2020年亞洲小姐台灣賽區決賽今晚在高雄漢來巨蛋宴會廳登場，18名晉級佳麗經過4大關卡考驗，由23歲從影像創作的吳湘亭摘...

悶騷型男蔡凡熙 帥背都彭JET MILLENNIUM系列新包

不打開蔡凡熙的話匣子，實在不知道這位看似靦腆安靜的大男孩，其實是喜歡收藏包包、鞋子，注重穿著打扮的悶騷型男。相較於大多男...

DELVAUX耶誕節為妳摘星星 紅底鞋首發男裝星星高跟鞋

耶誕節即將到來，比利時皮具品牌DELVAUX以暗夜星空為靈感，打造一系列以星辰或月光為主題的「星空系列（Constell...

氣質滿點的黑白配！香奈兒新款雙色鞋讓人難以抉擇

香奈兒的雙色鞋是品牌非常有代表性的設計，1957年問世至今，不斷推出不同鞋型、顏色、材質的變化款，如果要挑一雙人生中首次...

屈臣氏App「行動寵i會員召集令」祭3重優惠！寵粉節同步開跑

屈臣氏自2011年起推出Watsons App，下載人次至今已超過300萬，近年更持續優化App功能，推出虛擬試妝服務「...

膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

好市多黑色購物週第4天主打的優惠商品稍早搶先在Costco App公開，除了同樣有大電視、鑽石戒指之外，3C家電類出現了...

商圈移轉H&M趁勢瘦身 台北站前店租約到期結束營業

平價時尚品牌H&M在日前（11月15日），關閉了在台北站前店門市，引起市場熱烈討論，就是是品牌魅力不夠？還是店租高昂導致...

新光三越、台北101最美耶誕打卡點 24景點準備打卡！

各大百貨商場迎接耶誕，把城市街道變得更浪漫璀璨，新光三越耗時半年打造全台13處耶誕景點，台北信義新天地、台中中港店及台南...

HUBLOT歡慶40週年 虛擬回顧展線上看

成立於1980年的瑞士高端製表品牌宇舶（HUBLOT）表，今年適逢品牌創立40周年，為此特別於瑞士尼翁表廠3樓舉辦40周...

全聯火鍋祭開賣「這一鍋」聯名零嘴 麻辣鍋隨時來一口

天氣一涼就想吃鍋，據統計，台灣人一年可吃掉約3億份火鍋，商機上看至少300億。全聯福利中心為了滿足台灣人愛吃鍋的心情，今...

國泰金控耕耘兒童藝術教育45年 巴黎龐畢度中心也來加持

國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第45個年頭，已培育出許多優秀美術人才，每年都吸引了超過8萬人次參加。然而今年全世界除了受到疫情重創，氣候變遷的問題也是日趨嚴重，國泰金控公關部協理廖昶超更表示：「今年兒繪比賽以「我愛地球，我繪種樹」做為主題，目的就是要透過種樹的主題，讓孩子從小就建立正確的環保意識，勾畫更美好的新世界。」

熱門新聞

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。