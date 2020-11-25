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DELVAUX耶誕節為妳摘星星 紅底鞋首發男裝星星高跟鞋
耶誕節即將到來，比利時皮具品牌DELVAUX以暗夜星空為靈感，打造一系列以星辰或月光為主題的「星空系列（Constellations）」，朦朧神秘的藍色帶來銀河星夜的視覺效果；BURBERRY與Christian Louboutin也有星星標記的單品，為耶誕假期帶來璀璨光芒。
DELVAUX全新的歲末系列作品，以點點繁星作為設計靈感，而這也是品牌首度在包款扣環運用施華洛世奇水晶打造出別緻的「行星釦」，讓閃耀低調光芒的包款有視覺亮點，Brillant系列Moonlight朦朧月光手袋，以絲緞暗夜藍小牛皮為底，藍、銀色星型刺繡勾勒繁星與月亮；而Brillant系列Blue Comet在絲緞暗夜藍的皮革上，以奢華珍珠母貝粉點綴；Pin包則是銀色金屬鉚釘描繪的星月；此外，亦有珍稀皮革款式，以及手拿包、吊飾、零錢包等，也有品牌難得一件的絲綢、羊絨披肩。
BURBERRY則是在全新登場的Olympia斜背包款上，運用低調的星星壓印圖紋，作為光滑牛皮的層次感，圓弧包型靈感來自倫敦Olympia展示場的建築；而Christian Louboutin則是遵循愛作怪的高調，推出全新11公分高跟鞋的男款Stage Boot厚底皮靴，向七○年代的搖滾明星致敬，靴身點綴的星形圖案顯得復古華麗。
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