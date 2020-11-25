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DELVAUX耶誕節為妳摘星星 紅底鞋首發男裝星星高跟鞋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DELVAUX和Christian Louboutin都推出耶誕節的星星系列單品。圖／DELVAUX提供
DELVAUX和Christian Louboutin都推出耶誕節的星星系列單品。圖／DELVAUX提供

耶誕節即將到來，比利時皮具品牌DELVAUX以暗夜星空為靈感，打造一系列以星辰或月光為主題的「星空系列（Constellations）」，朦朧神秘的藍色帶來銀河星夜的視覺效果；BURBERRY與Christian Louboutin也有星星標記的單品，為耶誕假期帶來璀璨光芒。

DELVAUX全新的歲末系列作品，以點點繁星作為設計靈感，而這也是品牌首度在包款扣環運用施華洛世奇水晶打造出別緻的「行星釦」，讓閃耀低調光芒的包款有視覺亮點，Brillant系列Moonlight朦朧月光手袋，以絲緞暗夜藍小牛皮為底，藍、銀色星型刺繡勾勒繁星與月亮；而Brillant系列Blue Comet在絲緞暗夜藍的皮革上，以奢華珍珠母貝粉點綴；Pin包則是銀色金屬鉚釘描繪的星月；此外，亦有珍稀皮革款式，以及手拿包、吊飾、零錢包等，也有品牌難得一件的絲綢、羊絨披肩。

BURBERRY則是在全新登場的Olympia斜背包款上，運用低調的星星壓印圖紋，作為光滑牛皮的層次感，圓弧包型靈感來自倫敦Olympia展示場的建築；而Christian Louboutin則是遵循愛作怪的高調，推出全新11公分高跟鞋的男款Stage Boot厚底皮靴，向七○年代的搖滾明星致敬，靴身點綴的星形圖案顯得復古華麗。

Christian Louboutin則推出全新的11公分鞋跟男款Stage Boot厚底皮靴，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin則推出全新的11公分鞋跟男款Stage Boot厚底皮靴，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
DELVAUX Constellation銀河藍流星吊飾，16,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellation銀河藍流星吊飾，16,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Tempête宇宙星塵手袋，17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Tempête宇宙星塵手袋，17萬6,600元。圖／DELVAUX提供
BURBERRY星星圖案皮革Olympia斜背包，85,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY星星圖案皮革Olympia斜背包，85,000元。圖／BURBERRY提供
DELVAUX Constellations Tempête暗夜絲緞藍蜥蜴皮肩背手拿包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Tempête暗夜絲緞藍蜥蜴皮肩背手拿包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Brillant Moonlight朦朧月光小型手袋，19萬3,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Brillant Moonlight朦朧月光小型手袋，19萬3,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Pin Astral繁星之月迷你水桶包，10萬900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Pin Astral繁星之月迷你水桶包，10萬900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Message S系列宇宙星塵手拿鍊包，14,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Message S系列宇宙星塵手拿鍊包，14,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Etôle D絲綢、羊絨暗夜藍與銀河藍披肩，20,900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Constellations Etôle D絲綢、羊絨暗夜藍與銀河藍披肩，20,900元。圖／DELVAUX提供

高跟鞋 耶誕節

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