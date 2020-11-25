DELVAUX耶誕節為妳摘星星 紅底鞋首發男裝星星高跟鞋

耶誕節即將到來，比利時皮具品牌DELVAUX以暗夜星空為靈感，打造一系列以星辰或月光為主題的「星空系列（Constellations）」，朦朧神秘的藍色帶來銀河星夜的視覺效果；BURBERRY與Christian Louboutin也有星星標記的單品，為耶誕假期帶來璀璨光芒。

DELVAUX全新的歲末系列作品，以點點繁星作為設計靈感，而這也是品牌首度在包款扣環運用施華洛世奇水晶打造出別緻的「行星釦」，讓閃耀低調光芒的包款有視覺亮點，Brillant系列Moonlight朦朧月光手袋，以絲緞暗夜藍小牛皮為底，藍、銀色星型刺繡勾勒繁星與月亮；而Brillant系列Blue Comet在絲緞暗夜藍的皮革上，以奢華珍珠母貝粉點綴；Pin包則是銀色金屬鉚釘描繪的星月；此外，亦有珍稀皮革款式，以及手拿包、吊飾、零錢包等，也有品牌難得一件的絲綢、羊絨披肩。