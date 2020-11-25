精品鐘表通路 台灣三寶亨得利驚傳暫停營業！

受疫情影響，2020年百業蕭條。一度於2010年進入台灣拓點，風光搶下忠孝敦化三角窗黃金地段的外資鐘表通路香港亨得利集團（HENGDELI），2017年轉入信義區捷運站旁，同樣坐擁燙金地段，今日則驚傳台灣亨得利三寶名錶將於11月30日起停業。

2010年東區兩層樓三角店面開幕時，除亨得利集團主席兼總裁張瑜平親自來台，世界最大鐘表集團瑞士斯沃琪集團（Swatch Group）總裁海耶克（Georges Nicolas Hayek Junior）也親臨，一度成為年度產業盛事，2015年甚至改裝擴大營業空間。由於原本屬於香港商重要通路，三寶亨得利集團旗下販售品牌橫跨Swatch Group、Richemont、LVMH與Kering集團旗下超過30個高價與中高價位品牌，聲勢驚人。即便2017轉往信義區發展，同樣坐擁信義區熱門商業地段。