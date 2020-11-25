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精品鐘表通路 台灣三寶亨得利驚傳暫停營業！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
2017年轉往信義區的三寶亨得利同樣坐擁信義區商業精華地段。圖 / 三寶亨得利提供。
2017年轉往信義區的三寶亨得利同樣坐擁信義區商業精華地段。圖 / 三寶亨得利提供。

受疫情影響，2020年百業蕭條。一度於2010年進入台灣拓點，風光搶下忠孝敦化三角窗黃金地段的外資鐘表通路香港亨得利集團（HENGDELI），2017年轉入信義區捷運站旁，同樣坐擁燙金地段，今日則驚傳台灣亨得利三寶名錶將於11月30日起停業。

2010年東區兩層樓三角店面開幕時，除亨得利集團主席兼總裁張瑜平親自來台，世界最大鐘表集團瑞士斯沃琪集團（Swatch Group）總裁海耶克（Georges Nicolas Hayek Junior）也親臨，一度成為年度產業盛事，2015年甚至改裝擴大營業空間。由於原本屬於香港商重要通路，三寶亨得利集團旗下販售品牌橫跨Swatch Group、Richemont、LVMH與Kering集團旗下超過30個高價與中高價位品牌，聲勢驚人。即便2017轉往信義區發展，同樣坐擁信義區熱門商業地段。

據資深產業人士分析，亨得利三寶的暫停營業並非獨有，由於疫情影響，今年市場的零售業都受到影響，也有不本地店家傳出經營危機或關店警訊，根據觀察，未來品牌專賣店的興起、與電商都將成為新一波消費趨勢，同時唯有擁有穩定現金流、堅強專業售後維修服務的店家，能在未來10-20年長久經營。同時至截稿為止，並未得到台灣亨得利三寶表的進一步回覆。

屬於香港亨得利集團旗下的三寶亨得利，以販售瑞士高級鐘表品牌為主要營業內容。圖 / 三寶亨得利提供。
屬於香港亨得利集團旗下的三寶亨得利，以販售瑞士高級鐘表品牌為主要營業內容。圖 / 三寶亨得利提供。

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