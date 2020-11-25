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氣質滿點的黑白配！香奈兒新款雙色鞋讓人難以抉擇

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋。圖／香奈兒提供
在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋。圖／香奈兒提供

香奈兒的雙色鞋是品牌非常有代表性的設計，1957年問世至今，不斷推出不同鞋型、顏色、材質的變化款，如果要挑一雙人生中首次入門的精品鞋，香奈兒的雙色鞋絕對是很合適的選擇。

在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋，而且款式非常多元，有典雅俏皮的布料或皮革瑪莉珍、率性有型菱格紋草編鞋、中性風的繫帶皮鞋和斜紋軟呢與羅緞芭蕾舞鞋，都用黑白配色展現經典雋永的香奈兒優雅風範，也展現出早春舒適宜人氣溫散發的清爽氣息。

除了鞋子之外，度假系列也將黑白色使用在許多包款上，CHANEL 19包、不同尺寸的口蓋包、購物包、晚宴包等，都可以看到純白或是混搭黑白呈現的百搭經典風格，拎上身馬上氣質滿點，搭配洋裝或休閒褲裝都很好看。

布料瑪麗珍鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
布料瑪麗珍鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
繫帶皮鞋，33,500元。圖／香奈兒提供
繫帶皮鞋，33,500元。圖／香奈兒提供
珍珠水鑽晚宴包，價格店洽。圖／摘自香奈兒官網
珍珠水鑽晚宴包，價格店洽。圖／摘自香奈兒官網
小型購物包，15萬3,100元。圖／摘自香奈兒官網
小型購物包，15萬3,100元。圖／摘自香奈兒官網
斜紋軟呢與羅緞芭蕾舞鞋，24,500元。圖／摘自香奈兒官網
斜紋軟呢與羅緞芭蕾舞鞋，24,500元。圖／摘自香奈兒官網
在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋，款式非常多元。圖／香奈兒提供
在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋，款式非常多元。圖／香奈兒提供
晚宴包，16萬4,100元。圖／摘自香奈兒官網
晚宴包，16萬4,100元。圖／摘自香奈兒官網
大型口蓋包，16萬4,100元。圖／香奈兒提供
大型口蓋包，16萬4,100元。圖／香奈兒提供
小型口蓋包，13萬4,900元。圖／香奈兒提供
小型口蓋包，13萬4,900元。圖／香奈兒提供
草編鞋，25,200元。圖／摘自香奈兒官網
草編鞋，25,200元。圖／摘自香奈兒官網
皮革瑪麗珍鞋，29,900元。圖／摘自香奈兒官網
皮革瑪麗珍鞋，29,900元。圖／摘自香奈兒官網
CHANEL 19包，19萬6,900元。圖／香奈兒提供
CHANEL 19包，19萬6,900元。圖／香奈兒提供
白色緞面幻象珍珠水晶鑲飾小包，37萬9,200元。圖／香奈兒提供
白色緞面幻象珍珠水晶鑲飾小包，37萬9,200元。圖／香奈兒提供

香奈兒

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