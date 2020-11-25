氣質滿點的黑白配！香奈兒新款雙色鞋讓人難以抉擇

香奈兒的雙色鞋是品牌非常有代表性的設計，1957年問世至今，不斷推出不同鞋型、顏色、材質的變化款，如果要挑一雙人生中首次入門的精品鞋，香奈兒的雙色鞋絕對是很合適的選擇。

在最新上市的2021度假系列，香奈兒帶來了經典的黑白配色雙色鞋，而且款式非常多元，有典雅俏皮的布料或皮革瑪莉珍、率性有型菱格紋草編鞋、中性風的繫帶皮鞋和斜紋軟呢與羅緞芭蕾舞鞋，都用黑白配色展現經典雋永的香奈兒優雅風範，也展現出早春舒適宜人氣溫散發的清爽氣息。