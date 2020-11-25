屈臣氏App「行動寵i會員召集令」祭3重優惠！寵粉節同步開跑
屈臣氏自2011年起推出Watsons App，下載人次至今已超過300萬，近年更持續優化App功能，推出虛擬試妝服務「#妝可愛」(#ColourMe)等多項便利創新的數位化服務，預計年底將上線直播功能，除了商品的示範說明之外，消費者還可於直播中購買商品，還能享有限時優惠。
後疫情時代看準無接觸服務興起，屈臣氏積極搶攻行動會員商機，即日起至12月2日推出「行動寵i會員召集令」活動，活動期間下載屈臣氏App並於App首購最高送200元購物金，首次於屈臣氏App綁定行動寵i卡加碼送寵i點數6,000點；今年新加入的寵i會員於屈臣氏門市或網路商店消費，不限金額免登錄發票再抽5名送Dyson Corrale直髮造型器。
此外，屈臣氏即日起至12月2日與萊雅集團攜手推出寵i會員獨享的「超狂寵粉節」，活動期間購買巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳等商品折扣後單筆消費滿888元，送巴黎萊雅玻尿酸童顏彈潤安瓶或MAYBELLINE媚比琳極綻色系列唇膏，購買護膚、彩妝、髮品即可用99元起的抽優惠價格加價爆款商品。屈臣氏同時也與資生堂合作推出消費滿額折及抽獎活動，即日起至12月2日於屈臣氏購買資生堂指定品牌商品折扣後消費滿388元可現折50元、滿888元再折100元，VIP點金會員消費滿888元可抽日本人氣品牌女鞋和SPA療程。
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