屈臣氏App「行動寵i會員召集令」祭3重優惠！寵粉節同步開跑

屈臣氏自2011年起推出Watsons App，下載人次至今已超過300萬，近年更持續優化App功能，推出虛擬試妝服務「#妝可愛」(#ColourMe)等多項便利創新的數位化服務，預計年底將上線直播功能，除了商品的示範說明之外，消費者還可於直播中購買商品，還能享有限時優惠。

後疫情時代看準無接觸服務興起，屈臣氏積極搶攻行動會員商機，即日起至12月2日推出「行動寵i會員召集令」活動，活動期間下載屈臣氏App並於App首購最高送200元購物金，首次於屈臣氏App綁定行動寵i卡加碼送寵i點數6,000點；今年新加入的寵i會員於屈臣氏門市或網路商店消費，不限金額免登錄發票再抽5名送Dyson Corrale直髮造型器。