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膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App

好市多黑色購物週第4天主打的優惠商品稍早搶先在Costco App公開，除了同樣有大電視、鑽石戒指之外，3C家電類出現了微波爐、義式膠囊咖啡機、行車記錄器、延長線等超實用商品，明天也體貼男性會員，推出防風羽絨外套及平口褲組合，另外也準備好了冬被陪大家溫暖過冬。

第4天搶先公開的主打優惠商品共有9款，包括TCL 65吋4K QLED量子智能連網顯示器不含視訊盒、1.22克拉圓形鑽石戒指、惠而浦微電腦觸控式微波爐、雀巢DOLCE GUSTO義式膠囊咖啡機、MIO測速高動態行車記錄器、太星電工五開四插延長線2入，CK男純棉平口褲3入組、32 Degrees男防風羽絨外套、CALIPHIL長纖萊塞爾冬被等，價位都有愈來愈親民的趨勢，也多是民眾日常所需的實用商品。

好市多黑色購物週的商品為累加制，也就是優惠推出後會持續特價到活動期間結束或是賣完為止，除了App公告的主打商品，每日賣場中還會至少推出約百款商品特價。雖然各賣場至目前為止人潮狀況似乎都相當理性平和，但前幾日的特惠商品也陸續傳出有少數熱賣款已賣完的消息，如果有很想入手的商品，還是可以儘早前往選購。

好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多於官方App搶先公開黑色購物週第4天主打優惠商品。圖／摘自Costco App

鑽石 行車記錄器 好市多

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