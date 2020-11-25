膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

好市多黑色購物週第4天主打的優惠商品稍早搶先在Costco App公開，除了同樣有大電視、鑽石戒指之外，3C家電類出現了微波爐、義式膠囊咖啡機、行車記錄器、延長線等超實用商品，明天也體貼男性會員，推出防風羽絨外套及平口褲組合，另外也準備好了冬被陪大家溫暖過冬。

第4天搶先公開的主打優惠商品共有9款，包括TCL 65吋4K QLED量子智能連網顯示器不含視訊盒、1.22克拉圓形鑽石戒指、惠而浦微電腦觸控式微波爐、雀巢DOLCE GUSTO義式膠囊咖啡機、MIO測速高動態行車記錄器、太星電工五開四插延長線2入，CK男純棉平口褲3入組、32 Degrees男防風羽絨外套、CALIPHIL長纖萊塞爾冬被等，價位都有愈來愈親民的趨勢，也多是民眾日常所需的實用商品。