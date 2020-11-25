商圈移轉H&M趁勢瘦身 台北站前店租約到期結束營業

平價時尚品牌H&M在日前（11月15日），關閉了在台北站前店門市，引起市場熱烈討論，就是是品牌魅力不夠？還是店租高昂導致？其實早在數月前就已有相關消息自房仲業者方面傳出，直至近期才證實。不過針對對於關閉門市，H&M台灣相關行銷部門，則無法表示更多意見，只透露這是瑞典總部決定。

但從H&M今年陸續在台南及東區都拓展新的門市來看，勢必是考量到原有的站前店，由於新冠肺緣故來台旅客略減，加上地點難以聚集客人，坪效不若西門店或松高店的好，因此在租約到期之後，就順勢結束經營，達到集團「瘦身」的效果。這與10月初集團發出的年度財務報告，所要調整的方向相符，而目前H&M目前仍在台有13個據點，營運上沒有任何問題。

不過，受限於國境仍未開放，H&M在台的線上購物，仍是暫時停止服務的。對此情況，H&M則表示，台灣消費者仍喜歡到實體門市試穿、選購，雖有部分影響，但整體而言，銷售業績仍比去年要更好，台灣也一直是亞洲區的模範生。但往年在此刻，H&M也會推出與話題設計師聯名的系列，但在疫情不明朗的氛圍下，也只能無限延期或取消這項計畫，讓時尚迷難免感到失望。