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56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全聯福利中心9、10月份統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心9、10月份統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎。圖／全聯福利中心提供

統一發票109年9、10月份發票開獎了！全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出的幸運門市為中和景平，消費者花費56元購買Read Bread鮮奶吐司與台灣火龍果即中了1,000萬特別獎。

而兩百萬特獎開出門市為永和中正，消費者花費133元購買日式咖哩沙拉胸、淡水魚丸等商品，就被幸運神眷顧。全聯9、10月份共開出超過38萬個獎項，提醒9、10月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎與兩百萬特獎得主可能就是自己。

千萬特別獎：中和景平（56元購買Read Bread鮮奶吐司與台灣火龍果）

兩百萬特獎：永和中正（133元購買日式咖哩沙拉胸、淡水魚丸等商品）

即日起至12月31日止，全聯會員持五獎、六獎及雲端發票專屬500元中獎發票兌領轉儲值，更加碼贈送福利卡紅利點數，五獎中獎發票兌領轉儲值金加送240點，六獎中獎發票兌領轉儲值金加送20點，雲端發票專屬獎500元中獎發票兌領轉儲值金加送100點。

統一發票 火龍果

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