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新光三越、台北101最美耶誕打卡點 24景點準備打卡！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越、台北101打造璀璨耶誕造景。圖／業者提供
新光三越、台北101打造璀璨耶誕造景。圖／業者提供

各大百貨商場迎接耶誕，把城市街道變得更浪漫璀璨，新光三越耗時半年打造全台13處耶誕景點，台北信義新天地、台中中港店及台南新天地，北中南三店分別以「永續共生」、「最萌聯名」、「2D世界」、「許願成真」在各大城市打造4種不同風格的耶誕朝聖地。台北101則在館內外布置11個打卡熱點，包括松智路大門口全台獨家的Dior光雕藝術耶誕樹。

新光三越北中南4大耶誕朝聖地，台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」，17米高的「希望之樹」用5萬個玻璃瓶及寶特瓶（1.5噸）重生所打造，樹上逾3千片的葉子透過玻璃再生混合椰子纖維片片拼湊而成，樹旁還有4米高的長頸鹿、大象巨型雪白動物圍繞，搭配整個香堤大道超過30萬顆長達320公尺的銀河光廊，呈現耶誕的白色浪漫。

台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供
台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供

台北南西店與台北捷運公司再度聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」，以許願為主題打造10米高耶誕樹，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造白色瀑布。

台北南西店與台北捷運公司聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」。圖／新光三越提供
台北南西店與台北捷運公司聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」。圖／新光三越提供

新光三越台中中港店聯手寶可夢打造「寶可夢的遊園盛會」，高達6公尺耶誕版巨型皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球四大打卡熱點，廣場外還有逾萬顆LED燈的120米星空長廊。

台中中港店「旋轉木馬耶誕樹」。圖／新光三越提供
台中中港店「旋轉木馬耶誕樹」。圖／新光三越提供

新光三越台南新天地打造全台首創2D耶誕景點「Walking In White白色耶誕」，10米高的麋鹿耶誕樹，以及漫步在異國街道上的花店、禮品店、香氛店、書店等，彷彿置身歐洲異國街道，推出至今已在IG成為台南必拍、打卡夯點。

台南新天地西門大道「Walking In White白色耶誕」。圖／新光三越提供
台南新天地西門大道「Walking In White白色耶誕」。圖／新光三越提供

台北101館內外推出11個特色打卡點，位於松智路大門口全台獨家的「Dior光雕藝術耶誕樹」，以橄欖樹為設計原型，靈感來自諾亞方舟故事，當諾亞派出的鴿子飛返時，叼著新摘的橄欖枝葉代表洪水退去，象徵災難的結束與和平的到來，為2020耶誕帶來最好的祝福。同時松智路上還有「耶誕星光迴廊」 銀白色星光燈海構成美麗浪漫的迴廊。 松智路水舞廣場則由北極熊一家人搭配水舞燈光一起跳舞，預計11月27日登場。

台北101四樓都會廣場每年的節慶主題裝置，總是大手筆帶來讓人驚喜的裝置，今年耶誕把遊樂園搬進商場，將打造「夢幻旋轉木馬樂園」，預計12月4日登場見客。

台北101松智大門Dior光雕藝術耶誕樹。圖／台北101提供
台北101松智大門Dior光雕藝術耶誕樹。圖／台北101提供
台北101松智路上的耶誕星光迴廊。圖／台北101提供
台北101松智路上的耶誕星光迴廊。圖／台北101提供
台北南西店與台北捷運公司聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」。圖／新光三越提供
台北南西店與台北捷運公司聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」。圖／新光三越提供
台北101耶誕燈海。圖／台北101提供
台北101耶誕燈海。圖／台北101提供
台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供
台北信義新天地以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」。圖／新光三越提供
台南新天地西門大道「Walking In White白色耶誕」。圖／新光三越提供
台南新天地西門大道「Walking In White白色耶誕」。圖／新光三越提供
台中中港店「旋轉木馬耶誕樹」。圖／新光三越提供
台中中港店「旋轉木馬耶誕樹」。圖／新光三越提供
台北信義新天地「彩虹光橋」。圖／新光三越提供
台北信義新天地「彩虹光橋」。圖／新光三越提供
台中中港店「寶可夢摩天輪繽紛遊樂園」。圖／新光三越提供
台中中港店「寶可夢摩天輪繽紛遊樂園」。圖／新光三越提供

台北101 寶可夢

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