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融合7桶高年份原酒 百富50年Marriage 0614復刻古法

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百富首席調酒師大衛史都華。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富首席調酒師大衛史都華。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

高年份珍稀酒款不僅因陳年的歲月而珍貴，更彰顯了每一次挑戰性的嘗試，「百富50年Marriage系列」復刻了古老的製酒法，運用業界超高技術門檻的融合勾兌做法，打造出三個批次的全球限量版珍稀威士忌，特別的是三款酒更以紀念師徒三代進酒廠的年份與月份做編號命名。目前該系列所有酒款皆已售罄。

被譽為威士忌極品的「百富50年Marriage系列」，由首席調酒師大衛史都華自2018、2019、2020年，分別使用4個、5個、及7個50年以上的珍稀老威士忌酒桶融合，製酒的困難度及酒藏的珍稀度，不只在蘇格蘭威士忌產業首屈一指，更是放眼全世界威士忌產業，皆是難以超越的製酒工藝。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

今年發表的「百富50年Marriage 0614」，數字編號來由是為了紀念實習首席調酒師Kelsey McKechnie，於2014年6月加入酒廠。

該系列是百富打造藝術級別的頂級威士忌，從外裝、瓶身到酒體，都秉承酒廠專業的工匠技藝，同時體現極具奢華感的工藝細節。

其中珍稀酒款外盒裝不僅選自特殊木材，由御用蘇格蘭工匠Sam Chinnery以純手工所作；酒瓶工法上更以百富50年為最，由專業工匠團隊以100％無鉛水晶手工吹製；特別的是，透過特殊的命名方式，百富為多款高階酒款賦予別具匠心的紀念意義，完美定義百富獨到的精品風範。

另一個讓百富單一麥芽威士忌身價不凡之處，在於每一瓶皆展現業界最資深首席調酒師大衛史都華的精湛技藝與過人的天賦，他在2016年成為威士忌產業中第一位受英國女皇封贈大英帝國員佐勳章（MBE）殊榮的首席調酒師，隨即為百富的產業定位奠下另一個新高度。

據Rare Whisky 101所發布2019年統計數據顯示，國際知名單一麥芽威士忌品牌－百富THE BALVENIE再度獲評為威士忌收藏指數最高的前30大品牌，名次亦逐年上升，身為蘇格蘭百年酒廠，以精湛手工打造威士忌為使命，專注於始終如一的匠心堅持。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

百富50年Marriage 0614單一麥芽威士忌，融合7桶高年份原酒，被列為全球最有收藏價值的威士忌珍品之一。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富50年Marriage 0614單一麥芽威士忌，融合7桶高年份原酒，被列為全球最有收藏價值的威士忌珍品之一。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
圖解百富作為高端藏品的8大秘辛。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
圖解百富作為高端藏品的8大秘辛。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富50年Marriage 0614單一麥芽威士忌，酒精濃度46%，限量148瓶。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富50年Marriage 0614單一麥芽威士忌，酒精濃度46%，限量148瓶。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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