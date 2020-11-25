HUBLOT歡慶40週年 虛擬回顧展線上看

成立於1980年的瑞士高端製表品牌宇舶（HUBLOT）表，今年適逢品牌創立40周年，為此特別於瑞士尼翁表廠3樓舉辦40周年品牌歷程展，特地邀請英國時尚創作者Samuel Ross設計策展，並舉辦品牌首次的線上直播發表會，除了回顧經典的品牌發展史，觀眾並可透過Hublot.com在線上虛擬逛展，一覽品牌40周年的創作歷程。直播中眾多不同領域的品牌大使如法拉利當家車手Charles Leclerc、足球金童姆巴佩（Mbappe）、鋼琴家郎朗、足球傳奇比利（Pele）、牙買加閃電波爾特（Usain Bolt）、世界高球王達斯汀強生（Dustin Johnson）、米其林主廚亞尼克（Yannick Alléno）、電音界蛇王DJ Snake 等人均現身直播。

在線上發表會中，品牌執行長Ricardo Guadalupe也特地解說展覽的4大主題：重點表款、融合藝術、品牌大使、重要品牌活動。身為第一個大膽結合貴金屬和橡膠的腕表品牌，宇舶表將融合的藝術昇華，除了合作夥伴關係，也融合過去和現在於未來。