聽新聞
test
0:00 / 0:00
HUBLOT歡慶40週年 虛擬回顧展線上看
成立於1980年的瑞士高端製表品牌宇舶（HUBLOT）表，今年適逢品牌創立40周年，為此特別於瑞士尼翁表廠3樓舉辦40周年品牌歷程展，特地邀請英國時尚創作者Samuel Ross設計策展，並舉辦品牌首次的線上直播發表會，除了回顧經典的品牌發展史，觀眾並可透過Hublot.com在線上虛擬逛展，一覽品牌40周年的創作歷程。直播中眾多不同領域的品牌大使如法拉利當家車手Charles Leclerc、足球金童姆巴佩（Mbappe）、鋼琴家郎朗、足球傳奇比利（Pele）、牙買加閃電波爾特（Usain Bolt）、世界高球王達斯汀強生（Dustin Johnson）、米其林主廚亞尼克（Yannick Alléno）、電音界蛇王DJ Snake 等人均現身直播。
在線上發表會中，品牌執行長Ricardo Guadalupe也特地解說展覽的4大主題：重點表款、融合藝術、品牌大使、重要品牌活動。身為第一個大膽結合貴金屬和橡膠的腕表品牌，宇舶表將融合的藝術昇華，除了合作夥伴關係，也融合過去和現在於未來。
由英國時尚創作者Samuel Ross策畫與建構的品牌40週年回顧展，整體氛圍由簡潔、高質感和冷靜平衡的元素組成，以混凝土（礦物材料）和鋼鐵（工業材料）表達品牌「融合的藝術（The Art of Fusion）」的品牌精神。宇舶表擅長使用透明藍寶石打造表殼，也透過交錯建構的超大型框架傳遞穿透性及輕量化的特性，邊框更刻意採用六邊形，呼應表殼上的6個螺絲。Samuel Ross秉持時尚界的極簡主義，特地選用如冷凝的單色調素材，對比強烈的鮮豔色彩和超大尺寸，透過多層次結構展現未來感的空間動態美學。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言