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全聯火鍋祭開賣「這一鍋」聯名零嘴 麻辣鍋隨時來一口

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
盛香珍與這一鍋聯名的御膳川椒風味杏仁果，12月18日至2021年1月7日單包特價133元、2包148元。圖／全聯福利中心提供
盛香珍與這一鍋聯名的御膳川椒風味杏仁果，12月18日至2021年1月7日單包特價133元、2包148元。圖／全聯福利中心提供

天氣一涼就想吃鍋，據統計，台灣人一年可吃掉約3億份火鍋，商機上看至少300億。全聯福利中心為了滿足台灣人愛吃鍋的心情，今年火鍋祭除了開賣40款獨家火鍋名店常溫湯底外，也陸續獨家上市超過10款火鍋跨界聯名零嘴新品，包含「這一鍋」與華元、星球工坊、盛香珍等品牌分別合作開發的招牌湯底口味零嘴，神還原火鍋經典風味，滿足零食控熱愛嚐鮮的味蕾。

零嘴新品包含全聯獨賣的「華元Air Corn空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味」，超酥脆口感配上椒麻風味，在舌尖上迸出絕配新火花，此款包裝更藏有驚喜截角彩蛋，即日起至2021年3月31日，只要憑包裝截角到這一鍋消費，就能兌換一份價值248元的「干貝珍珠滑」。另一款與盛香珍聯名的御膳川椒風味杏仁果與腰果，香香脆脆、椒麻而不嗆，也讓人忍不住一口接一口。

另外，爆米花品牌星球工坊也與這一鍋攜手研發御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜3種風味爆米花，讓經典零食跳脫傳統口味，此款聯名同樣有截角彩蛋，自即日起至2021年6月30日止，只要憑包裝截角到這一鍋消費，即享「神仙牛肉半價」優惠乙份。而喜歡韓式風味的消費者，則推薦全聯獨家的「樂事韓式泡菜鍋口味洋芋片」，將洋芋片結合道地的韓式泡菜鍋風味，香辣有勁。

百萬網友推薦的爆米花品牌「星球工坊」，與這一鍋攜手研發御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜3種風味爆米花。圖／全聯福利中心提供
百萬網友推薦的爆米花品牌「星球工坊」，與這一鍋攜手研發御膳麻辣、秘傳老火湯、一品酸菜3種風味爆米花。圖／全聯福利中心提供
全聯獨賣的華元Air Corn空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味，即日起至12月3日止，售價55元，買1送1。圖／全聯福利中心提供
全聯獨賣的華元Air Corn空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味，即日起至12月3日止，售價55元，買1送1。圖／全聯福利中心提供

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