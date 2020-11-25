全聯火鍋祭開賣「這一鍋」聯名零嘴 麻辣鍋隨時來一口

天氣一涼就想吃鍋，據統計，台灣人一年可吃掉約3億份火鍋，商機上看至少300億。全聯福利中心為了滿足台灣人愛吃鍋的心情，今年火鍋祭除了開賣40款獨家火鍋名店常溫湯底外，也陸續獨家上市超過10款火鍋跨界聯名零嘴新品，包含「這一鍋」與華元、星球工坊、盛香珍等品牌分別合作開發的招牌湯底口味零嘴，神還原火鍋經典風味，滿足零食控熱愛嚐鮮的味蕾。

零嘴新品包含全聯獨賣的「華元Air Corn空氣玉米脆餅－御膳麻辣鍋風味」，超酥脆口感配上椒麻風味，在舌尖上迸出絕配新火花，此款包裝更藏有驚喜截角彩蛋，即日起至2021年3月31日，只要憑包裝截角到這一鍋消費，就能兌換一份價值248元的「干貝珍珠滑」。另一款與盛香珍聯名的御膳川椒風味杏仁果與腰果，香香脆脆、椒麻而不嗆，也讓人忍不住一口接一口。