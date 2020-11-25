Gentle Monster聯手華為進化到未來 打造接聽電話、播音樂第二代智能眼鏡

韓國眼鏡品牌Gentle Monster不只新品呈現的未來感，還與手機大廠華為（Huawei）合作，推出優化版本的第二代智能眼鏡，直接帶領消費者走進另一個新時代。另外，因為一場新冠肺炎疫情，導致讓整個世界的生態轉變，連德國眼鏡MYKITA也打造了全新多功能防護眼鏡，來因應不可預知的生活。

繼去年推出第一代智能眼鏡系列後，Gentle Monster再度與華為聯手推出第二代智慧眼鏡系列Eyewear Smart II。系列一共有13個款式，其中率先在台灣問世的 3款光學鏡和 2款太陽鏡即日起正式開賣。不同於第一代，Gentle Monster做了許多的優化，光是體積與重量就比第一代減少許多。同時提升快速與手機進行藍牙配對、播放音樂、呼喚語音助手以及處理各種訊息等；電池性能增強40%，單次充電即可連續播放音樂5小時或通話3.5小時，採用NFC非接觸無線快充技術，只需60分鐘即可充滿電力。眼鏡的本體，還使用了輕巧及高韌性的鈦合金彈性鉸鍊並將鏡臂的弧形增至20º，有效貼服耳朵及包裹各種臉型，改善配戴時舒適感。

MYKITA則與醫護人員共同開發出MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡。圖／MYKITA提供

MYKITA則與醫護人員共同開發出MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡，可與面罩、呼吸面罩等其他個人防護設備一同使用，以降低感染風險。由屢獲殊榮的MYLON®材料製成，這種高科技的雷射燒結材料符合人體工學之餘也讓無鉸鍊的設計變成可能，確保佩戴舒適。採用運動風格及可更換式的護罩設計，而且鏡片具100%紫外線防護，進行戶外及體育活動時，可作為透明安全眼鏡或具防護性的遮陽鏡使用。

Gentle Monster SMART KUBO-01 Oversize 方形板材光學眼鏡13,320元。圖／PUYI提供

MYKITA MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡鏡框2,400元。圖／MYKITA提供

Gentle Monster SMART HAVANA-01長方形半框光學眼鏡14,410元。圖／PUYI提供