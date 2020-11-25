快訊

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Gentle Monster聯手華為進化到未來 打造接聽電話、播音樂第二代智能眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Gentle Monster與手機大廠華為合作，推出優化版本的第二代智能眼鏡，直接帶領消費者走進另一個新時代。圖／PUYI提供
Gentle Monster與手機大廠華為合作，推出優化版本的第二代智能眼鏡，直接帶領消費者走進另一個新時代。圖／PUYI提供

韓國眼鏡品牌Gentle Monster不只新品呈現的未來感，還與手機大廠華為（Huawei）合作，推出優化版本的第二代智能眼鏡，直接帶領消費者走進另一個新時代。另外，因為一場新冠肺炎疫情，導致讓整個世界的生態轉變，連德國眼鏡MYKITA也打造了全新多功能防護眼鏡，來因應不可預知的生活。

繼去年推出第一代智能眼鏡系列後，Gentle Monster再度與華為聯手推出第二代智慧眼鏡系列Eyewear Smart II。系列一共有13個款式，其中率先在台灣問世的 3款光學鏡和 2款太陽鏡即日起正式開賣。不同於第一代，Gentle Monster做了許多的優化，光是體積與重量就比第一代減少許多。同時提升快速與手機進行藍牙配對、播放音樂、呼喚語音助手以及處理各種訊息等；電池性能增強40%，單次充電即可連續播放音樂5小時或通話3.5小時，採用NFC非接觸無線快充技術，只需60分鐘即可充滿電力。眼鏡的本體，還使用了輕巧及高韌性的鈦合金彈性鉸鍊並將鏡臂的弧形增至20º，有效貼服耳朵及包裹各種臉型，改善配戴時舒適感。

MYKITA則與醫護人員共同開發出MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡。圖／MYKITA提供
MYKITA則與醫護人員共同開發出MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡。圖／MYKITA提供

MYKITA則與醫護人員共同開發出MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡，可與面罩、呼吸面罩等其他個人防護設備一同使用，以降低感染風險。由屢獲殊榮的MYLON®材料製成，這種高科技的雷射燒結材料符合人體工學之餘也讓無鉸鍊的設計變成可能，確保佩戴舒適。採用運動風格及可更換式的護罩設計，而且鏡片具100%紫外線防護，進行戶外及體育活動時，可作為透明安全眼鏡或具防護性的遮陽鏡使用。

Gentle Monster SMART KUBO-01 Oversize 方形板材光學眼鏡13,320元。圖／PUYI提供
Gentle Monster SMART KUBO-01 Oversize 方形板材光學眼鏡13,320元。圖／PUYI提供

MYKITA MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡鏡框2,400元。圖／MYKITA提供
MYKITA MYLON GUARD ONE多功能防護眼鏡鏡框2,400元。圖／MYKITA提供

Gentle Monster SMART HAVANA-01長方形半框光學眼鏡14,410元。圖／PUYI提供
Gentle Monster SMART HAVANA-01長方形半框光學眼鏡14,410元。圖／PUYI提供

Gentle Monster SMART SMART LANG-01圓形FLATBA太陽眼鏡 14,410元。圖／PUYI提供
Gentle Monster SMART SMART LANG-01圓形FLATBA太陽眼鏡 14,410元。圖／PUYI提供

新冠肺炎 紫外線

延伸閱讀

華為向員工放狠話：誰再建言造車 可調離崗位

巴西總統之子指責華為 陸使館：破壞兩國友好

禁華為等高風險廠商 英國祭出法律加強執行

中興闖關失敗 美國FCC仍認定構成國安威脅

相關新聞

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

統一發票109年9、10月份發票開獎了！全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎，其中千萬特別獎開出...

新光三越、台北101最美耶誕打卡點 24景點準備打卡！

各大百貨商場迎接耶誕，把城市街道變得更浪漫璀璨，新光三越耗時半年打造全台13處耶誕景點，台北信義新天地、台中中港店及台南...

HUBLOT歡慶40週年 虛擬回顧展線上看

成立於1980年的瑞士高端製表品牌宇舶（HUBLOT）表，今年適逢品牌創立40周年，為此特別於瑞士尼翁表廠3樓舉辦40周...

全聯火鍋祭開賣「這一鍋」聯名零嘴 麻辣鍋隨時來一口

天氣一涼就想吃鍋，據統計，台灣人一年可吃掉約3億份火鍋，商機上看至少300億。全聯福利中心為了滿足台灣人愛吃鍋的心情，今...

國泰金控耕耘兒童藝術教育45年 巴黎龐畢度中心也來加持

國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第45個年頭，已培育出許多優秀美術人才，每年都吸引了超過8萬人次參加。然而今年全世界除了受到疫情重創，氣候變遷的問題也是日趨嚴重，國泰金控公關部協理廖昶超更表示：「今年兒繪比賽以「我愛地球，我繪種樹」做為主題，目的就是要透過種樹的主題，讓孩子從小就建立正確的環保意識，勾畫更美好的新世界。」

Gentle Monster聯手華為進化到未來 打造接聽電話、播音樂第二代智能眼鏡

韓國眼鏡品牌Gentle Monster不只新品呈現的未來感，還與手機大廠華為（Huawei）合作，推出優化版本的第二代...

復古、雪地迷彩、精密認證 飛行表全面啟動高飛

正因為無法旅行、所以思念遠方，正因為人類是陸行動物、所以格外嚮往飛行，連帶也讓具「飛行」概念的腕表，始終是當代設計主流。...

「永遠要為自己感到驕傲」 白靈用整個演藝生涯示範「做自己」

第57屆金馬獎日前落幕，今年因為新冠肺炎疫情影響，許多海外影人沒有辦法前來參與，不過像是金馬主席李安、是枝裕和、白靈、李...

肉鬆也能現炒「客製化」！新東陽首家複合門市26日開幕

新東陽今日推出全台第一家新型態的複合店「迪化100」，迪化店以巴洛克的建築風格、體驗行銷如首創的「客製化現炒肉鬆」，還有...

黑五購物節燦坤4K電視3.8折起 全國電子優惠再滿萬折千

黑五購物節向來是入手家電最划算的時候，燦坤與全國電子也搶搭熱潮推出各類家電、3C商品優惠，搶攻年末換機迎新旺季！

真的好神！G-SHOCK翻玩三國五虎將 重現超現實科幻東方文化

繼2018年的「四神」聯名後，G-SHOCK再度與新加坡國寶藝術家Jahan Lo聯手，以「五虎將」為靈感，將三國時代的...

原店吃不到！7-11「乾杯聯名燒肉飯糰、握便當」 吃得到炭火香

燒肉控集合！7-ELEVEN御飯糰首次與年輕族群喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，11月30日起推出兩款原店吃不到的聯名...

熱門新聞

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

高嘉瑜自稱患「囤物症」 醫：囤物是種情障得靠藥物治療

爆買的氣氛快來了！好市多黑色購物週第3天優惠登場

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。