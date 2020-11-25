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復古、雪地迷彩、精密認證 飛行表全面啟動高飛

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
透過黑、白、灰三色，新款BR 03-92 White Camo腕表，散發雪地迷彩風格。圖 / Bell & Ross提供。
透過黑、白、灰三色，新款BR 03-92 White Camo腕表，散發雪地迷彩風格。圖 / Bell & Ross提供。

正因為無法旅行、所以思念遠方，正因為人類是陸行動物、所以格外嚮往飛行，連帶也讓具「飛行」概念的腕表，始終是當代設計主流。一向以飛行先驅自居的柏萊士（Bell & Ross）近期推出新款BR 03-92 White Camo白色迷彩腕表，將黑白迷彩概念加入表面設計，像是召喚出擁有靄靄白雪的夢幻冬日。

迷彩風格腕表曾在2017年誕生於Bell & Ross的家族中，日後甚至曾推出與潮牌Bathing Ape聯名的超限量款式；今年新款的White Camo將黑、白、淺灰、深灰入設計，靈感來自駐守山區軍隊的制服，表面為鏤空切割露出底層黑色Super-Luminova®夜光塗層；同時表面的「絲印技術」也運用在錶帶上、將顏料印於小牛皮上。自動上鏈機芯具備時間顯示功能、全球限量999只，定價則約13萬400元。

同樣走軍事風格的漢米爾頓（Hamilton），今年將一枚1973至1976年間生產的飛行員專用W10腕表，復刻為Khaki Pilot Pioneer Mechanical及Pilot Pioneer Chrono Quartz，共有機械、石英機芯兩種選擇，相似的卻有1970年代飛官的勇猛意志，枕型表殼、圓形表面搭配上軌道式分鐘刻度，最低價兩萬元找、相當有競爭力。浪琴（Longines）今年則有全新系列Spirit同樣瞄準飛行員，全系列都使用具備矽游絲的自動上鍊機芯並具瑞士天文台認證，瞄準中高價位市場。

不能旅遊、卻又想要任心思翱翔的時刻，來一只飛行表吧！

具有矽游絲機芯、並通過瑞士天文台認證的浪琴Spirit系列腕表，是品牌下半年以飛行員為靈感、全新問世的重點系列。圖 / Longines提供。
具有矽游絲機芯、並通過瑞士天文台認證的浪琴Spirit系列腕表，是品牌下半年以飛行員為靈感、全新問世的重點系列。圖 / Longines提供。
Bell & Ross BR 03-92 White Camo腕表，自動上鍊機芯、時間顯示、限量999只，價格店洽、另有皮帶款式。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR 03-92 White Camo腕表，自動上鍊機芯、時間顯示、限量999只，價格店洽、另有皮帶款式。圖 / Bell & Ross提供。
Khaki Pilot Pioneer腕表是以1973至1976年間生產的飛行員專用W10款式為複刻靈感，並有機械、石英機芯可供選擇。圖 / Hamilton提供。
Khaki Pilot Pioneer腕表是以1973至1976年間生產的飛行員專用W10款式為複刻靈感，並有機械、石英機芯可供選擇。圖 / Hamilton提供。

腕表

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