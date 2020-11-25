快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「永遠要為自己感到驕傲」 白靈用整個演藝生涯示範「做自己」

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
白靈的台灣行，再三用條理清晰又自信迷人的態度，打臉那些原本以為他只是喜歡用奇裝異服炒新聞的人。圖／摘自IG、IMDB
白靈的台灣行，再三用條理清晰又自信迷人的態度，打臉那些原本以為他只是喜歡用奇裝異服炒新聞的人。圖／摘自IG、IMDB

第57屆金馬獎日前落幕，今年因為新冠肺炎疫情影響，許多海外影人沒有辦法前來參與，不過像是金馬主席李安、是枝裕和、白靈、李國煌、楊雁雁等人依然願意隔離14天挺金馬，讓人超級感動！其中以《墮胎師》入圍金馬最佳女主角的白靈，可以說是今年典禮最大看點之一，從典禮前他本人在IG上不斷更新的隔離日記，再到大家對他的紅毯造型懷抱的高度期待，整個人充滿話題性。而最終雖然沒有得獎，但他卻用非常用心的自製禮服和豁達率性的人生哲學，幫大家上了一課。

回想白靈這個名字，相信很多人都會先想起那是每一次在各大國際影展活動上奇裝異服的華裔臉孔。如果要提電影作品，亞洲觀眾對他最深刻的印象應該也是來自於多年前的《三更2之餃子》裡面那位駐顏有術的神秘女子。正因為不夠了解，所以對他的奇裝異服解讀出的是瘋狂和脫序，對他這次金馬紅毯首秀多少有點「看好戲」的心態。沒想到白靈的台灣行，卻再三用條理清晰又自信迷人的態度，打臉那些原本以為他只是喜歡用奇裝異服炒新聞的人。

他在各大訪問中對自己的服裝造型幽默解讀，「頭髮突然之間就長了那麼長，在台灣喝水就變長了！」不吝於分享豁達享樂充滿熱情的生活哲學、戀愛觀，也總能讓有他在的現場變得很熱鬧，讓影壇無論資深、資淺的演員紛紛搶著跟他合照。他清楚知道自己是誰、想過怎樣的生活，也把讓華人女性在好萊塢爭光的責任扛在身上。他說：「我要感謝白靈，那麼的勇敢，由於我的勇敢，白靈成了白靈。」他在隔離14天的過程中，幾度表示自己快要瘋掉了，但在金馬獎的紅毯上，我們卻看到身穿著自己加工縫製超長裙擺SAIID KOBEISY禮服的他，用「愛與和平」表達對金馬獎的尊重，「能到金馬獎來我感到非常榮幸，所以我自己縫製上愛與和平字樣，紅、金代表喜氣顏色，這也是我的祝福，有時候給禮物不看你給什麼，而是看你放了多少愛心。」

而在典禮結束後，雖然他沒有拿到最佳女主角獎座，但隔天在他的IG上的一段話，讓人看了非常感動。他在一張對鏡親吻自己的照片旁寫著：「昨晚在紅毯上的感覺好棒，我喜歡我的風格和帶來的美麗訊息，特別是在今年這個艱難的時刻。永遠要為自己感到驕傲，因為你就是最好的，記得這點，因為你的確是，任何情境都不能代表你的生命，你就是你生命的定義，你就是超級巨星。」聽起來明明是那麼老生常談，如今「做自己」這三個字早已不是什麼新鮮觀念，但是由白靈講出來就是那麼有說服力和讓人心服口服，因為他的的確確是用整個演藝生涯在示範這件事。在這一瞬間，我彷佛看到當年《安娜與國王》中他飾演的Tuptim，勇敢忠於自己心中真正所愛的那種堅定的眼神和精神，令人深感佩服。

白靈當年在《安娜與國王》中飾演勇敢追求心中所愛的Tuptim。圖／摘自IMDB
白靈當年在《安娜與國王》中飾演勇敢追求心中所愛的Tuptim。圖／摘自IMDB
典禮隔天白靈在IG上發出一張對鏡親吻自己的照片旁寫著：「永遠要為自己感到驕傲，因為你就是最好的。」圖／摘自IG
典禮隔天白靈在IG上發出一張對鏡親吻自己的照片旁寫著：「永遠要為自己感到驕傲，因為你就是最好的。」圖／摘自IG
白靈以《墮胎師》入圍本屆金馬最佳女主角。圖／金馬執委會提供
白靈以《墮胎師》入圍本屆金馬最佳女主角。圖／金馬執委會提供
白靈的造型很常出現喜氣的紅色系。圖／金馬執委會提供
白靈的造型很常出現喜氣的紅色系。圖／金馬執委會提供
在金馬獎的紅毯上，我們看到身穿著自己加工縫製超長裙擺SAIID KOBEISY禮服的白靈，用「愛與和平」表達對金馬獎的尊重。記者林伯東／攝影
在金馬獎的紅毯上，我們看到身穿著自己加工縫製超長裙擺SAIID KOBEISY禮服的白靈，用「愛與和平」表達對金馬獎的尊重。記者林伯東／攝影
白靈自豪自己以華人女性身分在好萊塢闖出名氣，在他的造型中也經常可以見到充滿華人文化特色的元素。記者侯永全／攝影
白靈自豪自己以華人女性身分在好萊塢闖出名氣，在他的造型中也經常可以見到充滿華人文化特色的元素。記者侯永全／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

金馬57收視率出爐 紅毯搶眼第1白靈竟被他擠掉！

金馬慶功／白靈洩腿根戰袍打通關 沒得獎鮮肉圍上來

金馬慶功／超狂白靈吐真心 無緣封后自豪「最棒的」

金馬紅毯／獨樹一幟的紅毯「嬌」點，白靈、Kiwebaby火辣時尚引人注目

相關新聞

「永遠要為自己感到驕傲」 白靈用整個演藝生涯示範「做自己」

第57屆金馬獎日前落幕，今年因為新冠肺炎疫情影響，許多海外影人沒有辦法前來參與，不過像是金馬主席李安、是枝裕和、白靈、李...

肉鬆也能現炒「客製化」！新東陽首家複合門市今天開幕

新東陽今日推出全台第一家新型態的複合店「迪化100」，迪化店以巴洛克的建築風格、體驗行銷如首創的「客製化現炒肉鬆」，還有...

黑五購物節燦坤4K電視3.8折起 全國電子優惠再滿萬折千

黑五購物節向來是入手家電最划算的時候，燦坤與全國電子也搶搭熱潮推出各類家電、3C商品優惠，搶攻年末換機迎新旺季！

真的好神！G-SHOCK翻玩三國五虎將 重現超現實科幻東方文化

繼2018年的「四神」聯名後，G-SHOCK再度與新加坡國寶藝術家Jahan Lo聯手，以「五虎將」為靈感，將三國時代的...

原店吃不到！7-11「乾杯聯名燒肉飯糰、握便當」 吃得到炭火香

燒肉控集合！7-ELEVEN御飯糰首次與年輕族群喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，11月30日起推出兩款原店吃不到的聯名...

大人氣的甜蜜 格蘭傑「蛋糕」限量上市

這是蛋糕？還是威士忌？都不是。這款靈感來自於蛋糕的限量威士忌——格蘭傑「蛋糕（A Tale of Cake）」，酒精濃度...

最燒聯名！小7就能吃到「乾杯」燒肉 銅板價進通路

燒肉控注意！乾杯集團今(25)日宣布首次聯名通路品牌，旗下21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」首度與7-ELEVEN獨家合...

85度C會員快搶中拿鐵第2杯3折券 12/2前兌換券放送

85℃近日發佈會員好康，到12/2止，每天免費送中杯拿鐵第二杯3折兌換券。85 Cafe APP會員會在每天下午兩點收到發券的活動推播，點擊完推播，就能獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，每位會員每日限領一張，新會員在活動期間內註冊成功後，就會獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，須開啟85 Cafe APP推播功能，才會收到發券活動通知，點擊推播獲得領券資格。

756元就能開一家85℃？迷你門市積木DIY 限量開賣

想擁有一間85℃門市，不再是夢想。85℃將實體咖啡店等比例縮小成玩具積木，門市分成蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，1...

BALLY在聖母峰清出2噸垃圾 巔峰展望限量商品全捐淨山

瑞士品牌BALLY在2019年啟動巔峰展望（Peak Outlook）計畫，在聖母峰清出2噸垃圾，除了會在富士山、吉力馬...

新竹SOGO周年慶明登場 預估12天目標15.7億元

新竹SOGO周年慶即將在明天登場，預估12天目標15.7億元，對比去年成長2%以上。今年為歡慶九周年推出九大驚喜，包括全...

《樓蘭女》再現！大師級魏海敏、吳興國登峰對決

新象．環境文創與當代傳奇劇場，決定再現1993年首演的經典劇作《樓蘭女》，2021年1月起全台巡演，2月27、28日首訪...

熱門新聞

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

高嘉瑜自稱患「囤物症」 醫：囤物是種情障得靠藥物治療

爆買的氣氛快來了！好市多黑色購物週第3天優惠登場

限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

繼光香香雞「買大送中」！頂呱呱「TKK明星餐」現省108

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。