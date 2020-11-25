「永遠要為自己感到驕傲」 白靈用整個演藝生涯示範「做自己」

第57屆金馬獎日前落幕，今年因為新冠肺炎疫情影響，許多海外影人沒有辦法前來參與，不過像是金馬主席李安、是枝裕和、白靈、李國煌、楊雁雁等人依然願意隔離14天挺金馬，讓人超級感動！其中以《墮胎師》入圍金馬最佳女主角的白靈，可以說是今年典禮最大看點之一，從典禮前他本人在IG上不斷更新的隔離日記，再到大家對他的紅毯造型懷抱的高度期待，整個人充滿話題性。而最終雖然沒有得獎，但他卻用非常用心的自製禮服和豁達率性的人生哲學，幫大家上了一課。

回想白靈這個名字，相信很多人都會先想起那是每一次在各大國際影展活動上奇裝異服的華裔臉孔。如果要提電影作品，亞洲觀眾對他最深刻的印象應該也是來自於多年前的《三更2之餃子》裡面那位駐顏有術的神秘女子。正因為不夠了解，所以對他的奇裝異服解讀出的是瘋狂和脫序，對他這次金馬紅毯首秀多少有點「看好戲」的心態。沒想到白靈的台灣行，卻再三用條理清晰又自信迷人的態度，打臉那些原本以為他只是喜歡用奇裝異服炒新聞的人。

他在各大訪問中對自己的服裝造型幽默解讀，「頭髮突然之間就長了那麼長，在台灣喝水就變長了！」不吝於分享豁達享樂充滿熱情的生活哲學、戀愛觀，也總能讓有他在的現場變得很熱鬧，讓影壇無論資深、資淺的演員紛紛搶著跟他合照。他清楚知道自己是誰、想過怎樣的生活，也把讓華人女性在好萊塢爭光的責任扛在身上。他說：「我要感謝白靈，那麼的勇敢，由於我的勇敢，白靈成了白靈。」他在隔離14天的過程中，幾度表示自己快要瘋掉了，但在金馬獎的紅毯上，我們卻看到身穿著自己加工縫製超長裙擺SAIID KOBEISY禮服的他，用「愛與和平」表達對金馬獎的尊重，「能到金馬獎來我感到非常榮幸，所以我自己縫製上愛與和平字樣，紅、金代表喜氣顏色，這也是我的祝福，有時候給禮物不看你給什麼，而是看你放了多少愛心。」