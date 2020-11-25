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冰川風格的泥煤威士忌 瑞典高岸沉寂木坊系列12月上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
瑞典高岸酒廠僅取極短酒心，淬鍊純淨與充滿果香的新酒。圖／摘自High Coast官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典高岸酒廠僅取極短酒心，淬鍊純淨與充滿果香的新酒。圖／摘自High Coast官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

極圈附近的瑞典高岸（High Coast）酒廠，打造全新冰川風格的泥煤威士忌——「沉寂木坊系列（Silent Mills Collection）」，計畫推出4個酒款。第一支MARIEBERG（即為瑞典文的「Mary」）酒款，預計12月正式引進台灣，全台限量300支。

「沉寂木坊系列」主要目的是為了向20世紀初被譽為「Box Manor」的酒廠所在地，曾經支撐瑞典一國發展的鋸木產業致敬，並告訴世人酒廠將繼續在相同的地點，透過不同的產業維持著相同的匠藝，繼續讓瑞典在世界發光發熱。

MARIEBERG酒款的概念，來自位於通往酒廠路口的一間以主人妻女的名字命名的鋸木廠。這間鋸木廠，就坐落在酒廠外的轉角旁。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「V」則是鋸木廠的象徵符號。酒質以44ppm重泥煤與高酒精度巧妙結合，風味展現更獨特與清晰。選用來自艾雷島風格的重泥煤麥芽，使用冰川水源蒸餾，以First Fill波本桶進行第一階段熟成，而後轉入全新美國橡木桶做Finish，全程經過溫差達60度的環境熟成，再以51度高酒精度裝瓶，打造出獨一無二的冰川泥煤威士忌。

這款酒酒體乾淨清澈，帶著明顯的泥煤煙燻風味，口感濃郁且圓潤，品嚐入口能感受到淡淡的海風，略帶點煙燻培根氣息，而後如青草般的芬香，縈繞在鼻腔，風味高深，口感卻平易近人。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

瑞典高岸沉寂木坊第一版MARIEBERG，容量500毫升，建議售價3,000元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典高岸沉寂木坊第一版MARIEBERG，容量500毫升，建議售價3,000元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏天最高35°c，冬天最低零下30 °c，瑞典高岸酒廠先天就有最特殊最極端的威士忌熟成環境。圖／摘自High Coast官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏天最高35°c，冬天最低零下30 °c，瑞典高岸酒廠先天就有最特殊最極端的威士忌熟成環境。圖／摘自High Coast官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典高岸酒廠位於Ådalen，距離瑞典首都斯德格爾摩五小時車程。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瑞典高岸酒廠位於Ådalen，距離瑞典首都斯德格爾摩五小時車程。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

瑞典 酒精

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