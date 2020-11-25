冰川風格的泥煤威士忌 瑞典高岸沉寂木坊系列12月上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

極圈附近的瑞典高岸（High Coast）酒廠，打造全新冰川風格的泥煤威士忌——「沉寂木坊系列（Silent Mills Collection）」，計畫推出4個酒款。第一支MARIEBERG（即為瑞典文的「Mary」）酒款，預計12月正式引進台灣，全台限量300支。

「沉寂木坊系列」主要目的是為了向20世紀初被譽為「Box Manor」的酒廠所在地，曾經支撐瑞典一國發展的鋸木產業致敬，並告訴世人酒廠將繼續在相同的地點，透過不同的產業維持著相同的匠藝，繼續讓瑞典在世界發光發熱。

MARIEBERG酒款的概念，來自位於通往酒廠路口的一間以主人妻女的名字命名的鋸木廠。這間鋸木廠，就坐落在酒廠外的轉角旁。

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※飲酒過量，害人害己。

「V」則是鋸木廠的象徵符號。酒質以44ppm重泥煤與高酒精度巧妙結合，風味展現更獨特與清晰。選用來自艾雷島風格的重泥煤麥芽，使用冰川水源蒸餾，以First Fill波本桶進行第一階段熟成，而後轉入全新美國橡木桶做Finish，全程經過溫差達60度的環境熟成，再以51度高酒精度裝瓶，打造出獨一無二的冰川泥煤威士忌。

這款酒酒體乾淨清澈，帶著明顯的泥煤煙燻風味，口感濃郁且圓潤，品嚐入口能感受到淡淡的海風，略帶點煙燻培根氣息，而後如青草般的芬香，縈繞在鼻腔，風味高深，口感卻平易近人。

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※飲酒過量，害人害己。