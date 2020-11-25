肉鬆也能現炒「客製化」！新東陽首家複合門市今天開幕

新東陽今日推出全台第一家新型態的複合店「迪化100」，迪化店以巴洛克的建築風格、體驗行銷如首創的「客製化現炒肉鬆」，還有Serene Cafe進駐，在店內可以品嘗糕點、輕食，搭配咖啡或茶飲。此外，另設有新東陽第一間DIY手作教室，自己動手做出個性化的台灣鳳梨酥。

新東陽總經理麥升陽表示，希望伴隨著大家成長的新東陽，能以持續創新、擦亮50年的金字招牌，迪化店就是一項全新的嘗試。設計風格呼應建築，採用後現代巴洛克風，以及沉穩清新對比的黑白色系，並以金色點綴呼應「金字招牌」。

兩層樓店型的迪化店，除了販賣新東陽特色商品，店內後棟的Serene Cafe在一、二樓都有休憩區，提供糕點、熱壓吐司、手沖國姓咖啡等各式飲品，逛累了可在此品嘗下午茶，享受愜意時光。

此外，新東陽第一間DIY手作教室也在此，目前規劃有台灣造型鳳梨酥手作課程。以現炒肉鬆起家的新東陽，也首度推出客製化現炒肉鬆，消費者可選擇自己喜愛的配料跟容器，現場直接焙炒出專屬於個人喜好的肉鬆；新開店也有限定商品，包括現烤區販賣的「肉乾杯杯」跟「烏魚子叉燒串」。