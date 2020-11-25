黑五購物節燦坤4K電視3.8折起 全國電子優惠再滿萬折千

黑五購物節向來是入手家電最划算的時候，燦坤與全國電子也搶搭熱潮推出各類家電、3C商品優惠，搶攻年末換機迎新旺季！

燦坤黑色購物節即日起至11月29日止，推出多款大尺寸電視下殺3.8折起， JVC 75型4K HDR智慧連網液晶顯示器原價99,900元，震撼價38,888元、PHILIPS 70型PORSCHE DESIGN QLED智慧液晶顯示器原價89,900元，震撼價59,900元，買再送市價12,900元PHILIPS 43型 LED液晶顯示器。燦坤門市限定推出三星82型4K智慧連網電視原價129,589元，震撼價97,589元，三星55型8K QLED智慧連網電視原價119,900，震撼價69,999元，與好市多黑色購物週同享優惠。

另外，11月27日至12月1日限時5天優惠，acer超值電競筆電原價24,900元，優惠價18,990，現省近6,000元、Seagate 3TB行動硬碟原價2,890元，優惠價1,990元、Switch動物森友會特別版主機優惠價11,680元，HP LaserJet Pro M15w雷射印表機原價3,490元，優惠價2,990元，加購碳粉可享9折、EPSON LW-K400 行動可攜式標籤機原價2,490元，優惠價1,099元。

而最近天氣漸涼、換季空氣品質差，各類季節家電也可以先準備好，聲寶14吋負離子電暖器原價2,388元，優惠價1,788元，MAYLINK超導體三溫電暖器原價1,290元，優惠價690元。HITACHI日製24坪加濕型空氣清淨機優惠價19,900元，購買再送市價9,900元HITACHI日製7.5坪空氣清淨機。

全國電子超強檔「黑色星期五Black Friday」也起跑，即日起至11月30日前，全台320家門市與線上購物平台同步祭出澎湃優惠方案，全台24家全國電子Digital City門市更將於11月27日至11月29日舉辦一連3天的限定加碼回饋，現場買更划算。

活動期間購買指定款電視、冰箱、洗衣機、小家電、免治馬桶「滿5,000元送500元現金折價券」，指定家電滿額另享全國電子獨家加碼禮，包括歐風寢具4件組、伊萊克斯超級完美管家滾刷版、ANNCHEN茶樹組、飛狼野趣5件式休閒組等。空氣清淨機、冷暖空調、除濕機則推出「指定款滿萬送千元現金折價券」，現買現省，冷暖空調加碼送品牌原廠好禮，指定款空調最高還可享15期分期0利率優惠。單筆購物滿5萬元以上還能享有「滿額加1元多1件精選商品」超狂優惠，除蟎吸塵器、微波爐、掃地機器人都有機會1元入手。