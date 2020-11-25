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真的好神！G-SHOCK翻玩三國五虎將 重現超現實科幻東方文化
繼2018年的「四神」聯名後，G-SHOCK再度與新加坡國寶藝術家Jahan Lo聯手，以「五虎將」為靈感，將三國時代的傳說，以超現實科幻的手法，重現於表款上。Seiko 5 Sport則與超人氣動漫《火影忍者》合作，以其中經典角色為創作概念，打造出7款全新腕表，讓動漫迷都想收藏。
以宇宙、銀河作為背景，正好是Jahan Lo在近年來的創作重心，同時又把三國時代的名將馬超、關羽、張飛、黃忠、趙雲所象徵的「金木水火土」五行元素與「仁義禮智信」五常元素的含義，融入表款設計中。利用雙顯示的GA-110與GX-56系列為藍本，使用青色點綴紅色的GA-110SGG-3A款式來代表關羽，背蓋還刻印著塗鴉風格強烈的「義」字。威猛武將的張飛則是化成GX-56SGZ-2表款，以「水」字成為表帶底紋，藍色為主調點綴了紫色，同樣把能傳遞其精神的「禮」字刻印於背蓋。
而Seiko 5 Sport同樣有耳熟能詳的聯名，以《火影忍者》的續作《慕留人~BORUTO火影新世代》為啟發，把漩渦鳴人、宇智波佐助、鹿丸、小李、我愛羅、慕留人與紗羅妲，在動漫中呈現的色彩運用在這次合作中。而且表盤另有從角色發想的特色設計，像是我愛羅的表款，就於1點鐘的方向，點綴了漢字「愛」；鳴人款底蓋還印製了他的家徽裝飾。全系列預計12月上市，還提供了特殊的包裝，增加收藏性。
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