原店吃不到！7-11「乾杯聯名燒肉飯糰、握便當」 吃得到炭火香

燒肉控集合！7-ELEVEN御飯糰首次與年輕族群喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，11月30日起推出兩款原店吃不到的聯名燒肉飯糰「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯握便當－鹽烤燒肉雙拼」，採用創新炭火製程，重現居酒屋現烤美味。

7-ELEVEN御飯糰近年積極與阜杭豆漿、繼光香香雞、CoCo壱番屋、開丼等知名餐飲品牌合作，近期與阜杭豆漿合作更成功創下單月熱銷80萬顆的表現。本次與乾杯聯名，透過燒肉口味及多肉主菜設計，將御飯糰的主力銷售時段延伸至晚餐及消夜。御飯糰預估今年將達到熱銷近1.4億顆的新高紀錄。

新品「乾杯炭火燒肉飯糰」，以備長炭燒烤豬五花與前腿部位，搭配乾杯店內同款的燒肉醬調味，內餡兼具油脂香氣與口感咬勁，外層裹覆以醬油調味的Q彈飯體，神還原乾杯燒肉的美味，39元；「乾杯握便當－鹽烤燒肉雙拼」則主打備長炭烤豬肉、烤雞腿排的奢華雙主菜，配上燒肉店必吃的日本鹽味醬調味，將日式燒烤店人氣丼飯握著吃，售價59元原。7-ELEVEN御飯糰、乾杯聯名的兩款新品將於11月30日起上市，可使用OPEN POINT點數免費兌換（炭火燒肉飯糰25點、鹽烤燒肉雙拼握便當40點），其中炭火燒肉飯糰在2021年1月5日前搭配隨時選指定飲料還可省15元。