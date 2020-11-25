快訊

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

彰化達德商工打流感疫苗12人不適出現手抖、發燒 4人住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大人氣的甜蜜 格蘭傑「蛋糕」限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭傑限量版「蛋糕」，建議售價2,000元。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑限量版「蛋糕」，建議售價2,000元。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

這是蛋糕？還是威士忌？都不是。這款靈感來自於蛋糕的限量威士忌——格蘭傑「蛋糕（A Tale of Cake）」，酒精濃度46%，即日起在台限量上市，展現大人氣的專屬甜蜜。

格蘭傑全新限量酒款「蛋糕」的創作靈感，來自格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），他發現無論是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，一切所有的快樂回憶都跟蛋糕有關，於是他開始思考，如何可以把蛋糕魔力放進單一麥芽威士忌裡面。

秉持比爾博士瘋狂科學家的實驗精神，他將威士忌放入來自匈牙利的托卡伊（Tokaji）貴腐甜白酒桶中進行換桶窖藏陳釀，打造出複雜且精妙的甜美層次，同時也兼具格蘭傑滑順的水果風味，於是這款限量格蘭傑威士忌「蛋糕」就誕生了。

許多年前，對葡萄酒著迷的比爾博士對托卡伊貴腐甜白酒的甜美和獨特的蜂蜜風味深深著迷，隨即便採購了一批托卡伊的貴腐甜白酒桶開始進行威士忌熟成實驗，結果發現這些酒桶可以帶給格蘭傑不一樣風格的醇厚甜美。受這些早期實驗的啟發，比爾博士使用了皇室托凱酒莊（Royal Tokaji）的托卡伊貴腐甜白酒桶打造這一款格蘭傑限量版「蛋糕」。

格蘭傑限量版「蛋糕」酒色是濃豔的紅銅色，洋溢著百香果、桃、梨、芒果的芳香，然後是格蘭傑經典的蜂巢、香草和杏仁，再加上淡淡的牛奶巧克力風味。若加入適量的水，隨即帶出宛如杏子、接骨木花、花醋栗、蜂花粉和桃子糖漿等，更清爽的香韻。

格蘭傑限量版「蛋糕」的創作靈感，正是來自蛋糕。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑限量版「蛋糕」的創作靈感，正是來自蛋糕。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑限量版「蛋糕」的包裝十分粉嫩。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑限量版「蛋糕」的包裝十分粉嫩。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

甜點 葡萄酒

延伸閱讀

NBA／否認沃爾離隊傳言 巫師總管：沒有計畫交易

沃爾對巫師表明求去立場 媒體曝雙方決裂原因

NFL／紅雀倒數5秒達陣 上演絕殺比爾

替女兒訂公主蛋糕成品悲劇 網傻眼：這是成人版蛋糕？

相關新聞

最燒聯名！小7就能吃到「乾杯」燒肉 銅板價進通路

燒肉控注意！乾杯集團今(25)日宣布首次聯名通路品牌，旗下21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」首度與7-ELEVEN獨家合...

黑五購物節燦坤4K電視3.8折起 全國電子優惠再滿萬折千

黑五購物節向來是入手家電最划算的時候，燦坤與全國電子也搶搭熱潮推出各類家電、3C商品優惠，搶攻年末換機迎新旺季！

真的好神！G-SHOCK翻玩三國五虎將 重現超現實科幻東方文化

繼2018年的「四神」聯名後，G-SHOCK再度與新加坡國寶藝術家Jahan Lo聯手，以「五虎將」為靈感，將三國時代的...

原店吃不到！7-11「乾杯聯名燒肉飯糰、握便當」 吃得到炭火香

燒肉控集合！7-ELEVEN御飯糰首次與年輕族群喜愛的「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，11月30日起推出兩款原店吃不到的聯名...

大人氣的甜蜜 格蘭傑「蛋糕」限量上市

這是蛋糕？還是威士忌？都不是。這款靈感來自於蛋糕的限量威士忌——格蘭傑「蛋糕（A Tale of Cake）」，酒精濃度...

85度C會員快搶中拿鐵第2杯3折券 12/2前兌換券放送

85℃近日發佈會員好康，到12/2止，每天免費送中杯拿鐵第二杯3折兌換券。85 Cafe APP會員會在每天下午兩點收到發券的活動推播，點擊完推播，就能獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，每位會員每日限領一張，新會員在活動期間內註冊成功後，就會獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，須開啟85 Cafe APP推播功能，才會收到發券活動通知，點擊推播獲得領券資格。

756元就能開一家85℃？迷你門市積木DIY 限量開賣

想擁有一間85℃門市，不再是夢想。85℃將實體咖啡店等比例縮小成玩具積木，門市分成蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，1...

BALLY在聖母峰清出2噸垃圾 巔峰展望限量商品全捐淨山

瑞士品牌BALLY在2019年啟動巔峰展望（Peak Outlook）計畫，在聖母峰清出2噸垃圾，除了會在富士山、吉力馬...

新竹SOGO周年慶明登場 預估12天目標15.7億元

新竹SOGO周年慶即將在明天登場，預估12天目標15.7億元，對比去年成長2%以上。今年為歡慶九周年推出九大驚喜，包括全...

《樓蘭女》再現！大師級魏海敏、吳興國登峰對決

新象．環境文創與當代傳奇劇場，決定再現1993年首演的經典劇作《樓蘭女》，2021年1月起全台巡演，2月27、28日首訪...

你是Diana、Jessica還是Jane？這只RICHARD MILLE都有妳的名字！

以「護身符」、「幸運符」為名，在RM 71-01腕表問世兩年之後，RICHARD MILLE推出全新RM 71-02 T...

15道壽司料理1200！米匠高CP套餐　吃得到黑鮪魚、干貝

以親民價格提供精緻壽司套餐的「米匠」，繼去年於台北中山北路開設首間門市後，今年8月再度進駐大直開設第二間門市。相較於坊間...

熱門新聞

不在乎顏值！這些星座最怕伴侶長得太好看？

年底大翻身！2020年12月財運旺爆的5星座曝光

高嘉瑜自稱患「囤物症」 醫：囤物是種情障得靠藥物治療

爆買的氣氛快來了！好市多黑色購物週第3天優惠登場

限時3天！全聯「黑色購物節」百件黑色商品第2件5折

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。