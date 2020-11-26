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「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展 限量新品超萌上架、拍照打卡送卡貼

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「黃阿瑪相遇1920臺北市、限定明信片即日起於台北市政府一樓熊讚辦公室等多處販售。圖／北市觀傳局提供
「黃阿瑪相遇1920臺北市、限定明信片即日起於台北市政府一樓熊讚辦公室等多處販售。圖／北市觀傳局提供

今年是臺北設市一百周年，臺北市政府觀光傳播局特地攜手臺灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」策劃「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，現正於台北探索館熱烈展出中，為回應廣大粉絲對特展的支持，即日起推出黃阿瑪復古造型限定明信片，以及拍照打卡送悠遊卡貼活動，歡迎民眾進入展場，一同感受1920年代的臺北復古風貌與市民日常生活。

「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，打卡送限定悠遊卡貼。圖／北市觀傳局提供
「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，打卡送限定悠遊卡貼。圖／北市觀傳局提供

觀光傳播局表示，「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，自8月開展以來吸引廣大民眾至台北探索館觀展，限定復古造型的黃阿瑪與後宮們更是讓粉絲招架不住！即日起，加碼推出「黃阿瑪相遇1920臺北市」限定明信片，可愛復古的黃阿瑪與後宮們不僅能一次收藏，還能將想說的話寫下來，表達愛與感謝給親朋好友們，限定明信片即日起至12/31止限時限量推出，於臺北市政府一樓熊讚辦公室、台北‧禮好城市紀念品設計中心網站、中正紀念堂大孝門文創紀念品店，以及本市旅遊服務中心等處販售，數量有限，要買要快喔！

9月份推出「黃阿瑪1920臺北市風華禮盒」，復古風格馬口鐵外盒設計，內含台灣烏龍茶糖、古早味咖啡糖，以及結合化身為小學生的黃阿瑪元素，設計而成的課本便條紙，每一商品都巧妙融入百年前的臺灣人文風情和背景文化，也吸引粉絲紛紛購買收藏，即日起更推出購買風華禮盒就能以100元加價購的優惠，加購明信片，一次滿足貓奴收藏願望清單。販售詳情請上台北探索館官網查詢。

除了特展紀念品外，11月27日起至12月4日期間內(11月30日星期一休館)，身上只要有任一貓咪元素，在「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展中與任一展覽場景合照並上傳個人Facebook動態牆，上傳個人Facebook或IG，hashtag #台北探索館 #黃阿瑪相遇1920臺北市特展，就可獲得特展專屬紀念品「黃阿瑪相遇1920臺北市特展悠遊卡貼」，每日限量，想要的粉絲趕緊趁早前往觀展打卡吧！更多特展訊息請上台北探索館官網

北市 悠遊卡

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