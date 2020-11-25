國泰金控耕耘兒童藝術教育45年 巴黎龐畢度中心也來加持

國泰全國兒童繪畫比賽今年邁入第45個年頭，已培育出許多優秀美術人才，每年都吸引了超過8萬人次參加。然而今年全世界除了受到疫情重創，氣候變遷的問題也是日趨嚴重，國泰金控公關部協理廖昶超更表示：「今年兒繪比賽以「我愛地球，我繪種樹」做為主題，目的就是要透過種樹的主題，讓孩子從小就建立正確的環保意識，勾畫更美好的新世界。」

本屆除了繪畫、戶外寫生的活動之外，獲獎的小朋友還可以再申請參加「龐畢度藝術營隊」或是「滿月圓藝術營隊」。延續兒童繪畫比賽的精神，藝術營隊讓孩子不設限的探索與挑戰，讓教練互動不再受場域限制，同時亦能增進親子互動，共同培育美感素養。

龐畢度藝術營隊率先於上週六11/21盛大舉行，課程中龐畢度教師會藉由視覺的、聽覺的、動覺的信號和動作，藉由提問，引導孩子來表達自己的想法。另一方面，教師還會給予作品範例，讓孩子先從學習模仿開始，漸漸的融入自己的想像進而轉化成新的藝術作品。首度參加營隊的家長更表示「非常感謝國泰，希望每年都能辦這麼有意義的活動。」

聯合數位文創表示「哇！馬戲團」是由動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德（Alexander Calder）所設計的藝術教育課程，考爾德認為對孩子們而言，馬戲團就像是一個魔法誕生的地方，若能讓孩子們在製造魔法的教室中學習，更能激發出無設限且充滿創造力的藝術作品。