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最燒聯名！小7就能吃到「乾杯」燒肉 銅板價進通路
燒肉控注意！乾杯集團今(25)日宣布首次聯名通路品牌，旗下21年的燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」首度與7-ELEVEN獨家合作，共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，售價分別為39元及59元，11月30日起於全台7-ELEVEN獨家販售，讓消費者在巷口便利商店也能吃到乾杯燒肉。
乾杯集團表示，此次與7-ELEVEN合作採品牌授權模式，7-ELEVEN市場觀察發現，飯糰、握便當是正餐市場的主流商品，雙方據此研發出炭火風味，並由集團總料理長親自技術指導，加入乾杯的獨門醬汁，耗時近半年，共同打造出這兩款銅板美食。
其中，「乾杯炭火燒肉飯糰」使用備長炭烤豬肉，濃烈的燒烤炭火香氣，融入乾杯的獨門醬汁，鹹甜帶著焦香風味；另一款「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」，則是將備長炭烤豬肉結合多汁軟嫩的烤雞腿排，使用日本鹽味醬調味，清爽風味更為明顯，拌著Ｑ彈米飯一起享用，層次豐富。
此外，11月30日起，掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，進入網頁並完成乾杯集團會員註冊後，即可獲得入會禮兌換券一張，可至乾杯集團旗下任一餐飲品牌(乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45)等超過30家門店出示兌換。
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