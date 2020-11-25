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85度C會員快搶中拿鐵第2杯3折券 12/2前兌換券放送
85℃近日發佈會員好康，到12/2止，每天免費送中杯拿鐵第二杯3折兌換券。85 Cafe APP會員會在每天下午兩點收到發券的活動推播，點擊完推播，就能獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，每位會員每日限領一張。
新會員在活動期間內註冊成功後，就會獲得一張中杯拿鐵第二杯3折電子兌換券，須開啟85 Cafe APP推播功能，才會收到發券活動通知，點擊推播獲得領券資格。
中杯拿鐵第二杯3折券使用期限為12/3-12/20，逾期系統自動做廢，限兩杯相同冰或熱，需現場當場領取使用，無法寄杯。活動辦法如有更動以85℃官網、粉絲團與現場實際公告為準，詳情可上官方粉絲團查詢。
另外85℃門市在今年耶誕節，也推出精美的禮物與蛋糕，送禮自用都適合。85℃把實體咖啡店等比例縮小變積木娃娃屋，共有蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，從11/26開始，到85℃消費任一品項可用189元加購一區積木，集滿4區可組裝成一間迷你版85℃，造型逼真可愛，全台限量各一萬組，還有一組限定隱藏款，全台數量六千個。
門市也推出各式可愛主題蛋糕，有Q版貓頭鷹、狸貓造型蛋糕等，還有五款切片蛋糕，星願球、巧克力切片、小麋鹿、雪花飄飄、星空麋鹿，11/26（四）起到12/25（五），主題切片蛋糕可享第二件8折優惠(價低者折)，全台限量販售，賣完為止。
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