聽新聞
test
0:00 / 0:00
756元就能開一家85℃？迷你門市積木DIY 限量開賣
想擁有一間85℃門市，不再是夢想。85℃將實體咖啡店等比例縮小成玩具積木，門市分成蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，11/26起，到85℃消費任一品項即可加189元加購一區積木，集滿四區就可以組裝成一間迷你版的85℃店舖，四區全台限量各1萬組，除了這四區以外，還有一組限定隱藏款，全台只有6千個。
85℃縮小版的門市積木，外觀是黑灰相間和透明玻璃窗，掛上紅色圓型招牌，迷你可愛，店內的蛋糕區有透明蛋糕展示櫃，櫃台後方是紅色磚牆，上有海報和產品菜單，這一區就有189片積木；飲料收銀區則有POS收銀機，調理檯有咖啡機和85℃飲料杯，以及一位穿著制服的85員工為您服務，積木數量是155片。
麵包區的積木有196片，包含一位穿著白色制服的85麵包師傅，以及麵包販售架，上面擺放牛角和法國麵包，還有85招牌鳳梨酥禮盒；最後門店區包括一張圓桌和兩張椅子，特別的是還有一台超可愛的紅色85外送摩托車，積木數量是171片。此外，限量隱藏版款式有154片積木，組裝起來的模樣，業者暫時保密。
這組積木很適合當耶誕節交換禮物，也可作為上班族排解壓力的療癒小物，若不想按照說明書組裝，也可以嚐試發揮創意，運用同樣積木零件做出不同組合，打造一間專屬於自己特色風格的85℃咖啡店。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言