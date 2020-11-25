756元就能開一家85℃？迷你門市積木DIY 限量開賣

想擁有一間85℃門市，不再是夢想。85℃將實體咖啡店等比例縮小成玩具積木，門市分成蛋糕區、門店區、飲料收銀區和麵包區，11/26起，到85℃消費任一品項即可加189元加購一區積木，集滿四區就可以組裝成一間迷你版的85℃店舖，四區全台限量各1萬組，除了這四區以外，還有一組限定隱藏款，全台只有6千個。

85℃縮小版的門市積木，外觀是黑灰相間和透明玻璃窗，掛上紅色圓型招牌，迷你可愛，店內的蛋糕區有透明蛋糕展示櫃，櫃台後方是紅色磚牆，上有海報和產品菜單，這一區就有189片積木；飲料收銀區則有POS收銀機，調理檯有咖啡機和85℃飲料杯，以及一位穿著制服的85員工為您服務，積木數量是155片。

麵包區的積木有196片，包含一位穿著白色制服的85麵包師傅，以及麵包販售架，上面擺放牛角和法國麵包，還有85招牌鳳梨酥禮盒；最後門店區包括一張圓桌和兩張椅子，特別的是還有一台超可愛的紅色85外送摩托車，積木數量是171片。此外，限量隱藏版款式有154片積木，組裝起來的模樣，業者暫時保密。