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BALLY在聖母峰清出2噸垃圾 巔峰展望限量商品全捐淨山

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
BALLY巔峰展望計畫在海拔8,848公尺高的區域，清理出2噸的垃圾。圖／BALLY提供
BALLY巔峰展望計畫在海拔8,848公尺高的區域，清理出2噸的垃圾。圖／BALLY提供

瑞士品牌BALLY在2019年啟動巔峰展望（Peak Outlook）計畫，在聖母峰清出2噸垃圾，除了會在富士山、吉力馬扎羅火山持續進行清理之外，也限量推出巔峰展望系列商品，收益全數捐贈Peak Outlook基金會，持續進行守護全球高山生態環境的活動。

占全球總面積四分之一的高山面臨全球暖化、資源稀缺及觀光旅遊所帶來的傷害，BALLY源於瑞士、與山脈緊密結合，除了支持各項高山探險活動也持續守護山嶺。品牌曾贊助冬奧團體，而1953年尼泊爾知名登山家丹增．諾爾蓋（Tenzing Norgay）及紐西蘭登山家艾德蒙．希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）登頂聖母峰時，腳上穿的就是BALLY鹿皮登山靴。

2019年由尼泊爾環保主義登山家達瓦．史蒂文．夏爾巴（Dawa Steven Sherpa）率領的專業登山團隊，執行巔峰展望計畫，從聖母峰營地至山頂清理出2噸的垃圾，其中超過半數的垃圾來自海拔8,848公尺高的「死亡地帶」。而為支應巔峰展望計畫，BALLY推出限量環保材質單品，所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰，該系列產品都以可回收材料製成，藍色星狀圖案為標誌細節，皮革背包前側的兩個外袋還可拆卸單獨使用，為響應環保，鋁製水壺是與瑞士品牌Sigg聯名合作、不含有害物質BPA（酚甲烷）；此系列視覺形象由環保主義暨瑞士藝術家Michel Comte掌鏡拍攝，在瑞士羅納冰川（Rhône Glacier）取景，為了減少70%的季節性冰川融化，當地民眾為部分冰川覆蓋上紫外線隔離毯，也讓視覺形象圖片更具意義；全系列限量單品於新光三越台北A13、台中的BALLY專門店推出。

Peak Outlook環保材質黑色斜肩背包，38,000元。圖／BALLY提供
Peak Outlook環保材質黑色斜肩背包，38,000元。圖／BALLY提供
Peak Outlook x 瑞士Sigg水壺掛組，3,900元。圖／BALLY提供
Peak Outlook x 瑞士Sigg水壺掛組，3,900元。圖／BALLY提供
1956年冬季奧運會瑞士隊穿著BALLY打造的滑雪靴出賽。圖／BALLY提供
1956年冬季奧運會瑞士隊穿著BALLY打造的滑雪靴出賽。圖／BALLY提供
Peak Outlook環保材質白色小型掛包，20,000元。圖／BALLY提供
Peak Outlook環保材質白色小型掛包，20,000元。圖／BALLY提供
BALLY限量環保材質單品，銷售所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰。圖／BALLY提供
BALLY限量環保材質單品，銷售所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰。圖／BALLY提供
BALLY巔峰展望計畫在2019年開始推動，以山地生態環境保護為宗旨，首座計畫為聖母峰。圖／BALLY提供
BALLY巔峰展望計畫在2019年開始推動，以山地生態環境保護為宗旨，首座計畫為聖母峰。圖／BALLY提供
Peak Outlook環保材質白色後背包（附編織繩鑰匙鍊）、前側外袋可拆卸單獨使用，49,000元。圖／BALLY提供
Peak Outlook環保材質白色後背包（附編織繩鑰匙鍊）、前側外袋可拆卸單獨使用，49,000元。圖／BALLY提供
BALLY限量環保材質單品，所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰。圖／BALLY提供
BALLY限量環保材質單品，所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰。圖／BALLY提供
1953年丹增．諾爾蓋和艾德蒙．希拉里爵士登頂聖母峰的紀實照片。圖／BALLY提供
1953年丹增．諾爾蓋和艾德蒙．希拉里爵士登頂聖母峰的紀實照片。圖／BALLY提供
在羅納冰川拍攝的巔峰展望計畫限量商品形象圖，可以看到當地居民為了保護冰川而覆蓋的紫外線隔離毯。圖／BALLY提供
在羅納冰川拍攝的巔峰展望計畫限量商品形象圖，可以看到當地居民為了保護冰川而覆蓋的紫外線隔離毯。圖／BALLY提供

瑞士 聖母峰 品牌

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