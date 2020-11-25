BALLY在聖母峰清出2噸垃圾 巔峰展望限量商品全捐淨山

瑞士品牌BALLY在2019年啟動巔峰展望（Peak Outlook）計畫，在聖母峰清出2噸垃圾，除了會在富士山、吉力馬扎羅火山持續進行清理之外，也限量推出巔峰展望系列商品，收益全數捐贈Peak Outlook基金會，持續進行守護全球高山生態環境的活動。

占全球總面積四分之一的高山面臨全球暖化、資源稀缺及觀光旅遊所帶來的傷害，BALLY源於瑞士、與山脈緊密結合，除了支持各項高山探險活動也持續守護山嶺。品牌曾贊助冬奧團體，而1953年尼泊爾知名登山家丹增．諾爾蓋（Tenzing Norgay）及紐西蘭登山家艾德蒙．希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）登頂聖母峰時，腳上穿的就是BALLY鹿皮登山靴。