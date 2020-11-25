聽新聞
test
0:00 / 0:00
BALLY在聖母峰清出2噸垃圾 巔峰展望限量商品全捐淨山
瑞士品牌BALLY在2019年啟動巔峰展望（Peak Outlook）計畫，在聖母峰清出2噸垃圾，除了會在富士山、吉力馬扎羅火山持續進行清理之外，也限量推出巔峰展望系列商品，收益全數捐贈Peak Outlook基金會，持續進行守護全球高山生態環境的活動。
占全球總面積四分之一的高山面臨全球暖化、資源稀缺及觀光旅遊所帶來的傷害，BALLY源於瑞士、與山脈緊密結合，除了支持各項高山探險活動也持續守護山嶺。品牌曾贊助冬奧團體，而1953年尼泊爾知名登山家丹增．諾爾蓋（Tenzing Norgay）及紐西蘭登山家艾德蒙．希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）登頂聖母峰時，腳上穿的就是BALLY鹿皮登山靴。
2019年由尼泊爾環保主義登山家達瓦．史蒂文．夏爾巴（Dawa Steven Sherpa）率領的專業登山團隊，執行巔峰展望計畫，從聖母峰營地至山頂清理出2噸的垃圾，其中超過半數的垃圾來自海拔8,848公尺高的「死亡地帶」。而為支應巔峰展望計畫，BALLY推出限量環保材質單品，所得全數挹注Peak Outlook基金會持續守護全球高峰，該系列產品都以可回收材料製成，藍色星狀圖案為標誌細節，皮革背包前側的兩個外袋還可拆卸單獨使用，為響應環保，鋁製水壺是與瑞士品牌Sigg聯名合作、不含有害物質BPA（酚甲烷）；此系列視覺形象由環保主義暨瑞士藝術家Michel Comte掌鏡拍攝，在瑞士羅納冰川（Rhône Glacier）取景，為了減少70%的季節性冰川融化，當地民眾為部分冰川覆蓋上紫外線隔離毯，也讓視覺形象圖片更具意義；全系列限量單品於新光三越台北A13、台中的BALLY專門店推出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言