新竹SOGO周年慶明登場 預估12天目標15.7億元

新竹SOGO周年慶即將在明天登場，預估12天目標15.7億元，對比去年成長2%以上。今年為歡慶九周年推出九大驚喜，包括全館滿6000送600配合14銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26%，另有9項超療癒全台獨家HELLO KITTY來店禮；因應新冠肺炎疫情，今年全面推廣贈獎線上換，顧客換券免排隊以減少密集群聚機會。

新竹SOGO指出，周年慶期間祭出九大驚喜，包含滿千送百特別回饋與14大銀行刷卡滿額送電商券，加上各樓面、品牌滿額贈品，回饋率最高達26%、25萬件超殺優惠限量商品、療癒系Hello Kitty獨家來店禮超萌登場、999.9足金KITTY墜飾金彩大方抽、購物環境大升級，內衣雜貨牛仔區全新改裝閃亮登場、打造打卡新地標「幸福光廊 Happy Together」點亮新竹耶誕城、視障按摩、老公男友寄放區及滿額享騎士堡兒童托幼服務。

今年贈獎推廣數位化，滿千送百及信用卡刷卡禮手機APP換券免排隊、首度線上周年慶。12月1日至25日於SOGO istore線上下訂即享快樂購點數5倍送，使用Happy Go Pay結帳則享點數10倍送，民眾不用出門也能上網搶好康。