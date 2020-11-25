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《樓蘭女》再現！大師級魏海敏、吳興國登峰對決

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
《樓蘭女》，2021年1月起全台巡演。圖／新象．環境文創提供
《樓蘭女》，2021年1月起全台巡演。圖／新象．環境文創提供

新象．環境文創與當代傳奇劇場，決定再現1993年首演的經典劇作《樓蘭女》，2021年1月起全台巡演，2月27、28日首訪高雄衛武營國家歌劇院。樓蘭女以東方力量再造希臘悲劇《米蒂亞Medea》，林秀偉、魏海敏、吳興國、許博允、葉錦添原班人馬重聚，建築師羅興華領瀚亞設計團隊首度跨界操刀。

《樓蘭女》1993年於國父紀念館首演，手法前衛，轟動一時，成為當代傳奇劇場詢問度最高的作品之一，並展開國際巡演。新象．環境文創攜手當代傳奇劇場暌違12年再現此經典劇目。

1986年當代傳奇劇場與魏海敏合作的《慾望城國》大獲成功後，吳興國與林秀偉便決心要為這位才華洋溢的旦角，打造一齣由女性擔綱的大戲。新象行政總監許博允選擇了《米蒂亞》，作為當代傳奇劇場第一齣「女戲」，將時空場景從古希臘轉換至古西域，以東方力量再造希臘悲劇經典，科爾喀斯公主米蒂亞化身樓蘭公主美蒂雅、愛俄爾卡斯王子傑森成為大宛王子頡生。

左營「小海光」出身的魏海敏，1991年開始跟隨京劇大師梅蘭芳嫡傳弟子梅葆玖老師學習，深入挖掘梅派如何創造女性角色，對戲劇也有了更多不同的體悟。她說，決定接下這亟具爭議性的角色，當時的腳步大膽，也只有在台灣才行。

魏海敏從眼神、說話方式到舉手投足等表演，破除了原本學習京劇的框架，為劇中人美蒂雅量身打造表演語彙，完美呈現極致愛情演變為妒恨的可怕。她與飾演大宛王子頡生的吳興國有多場精采對手戲，兩位京劇國寶登峰對決，舞台張力驚人。

吳興國在劇中飾演背棄妻子、追求名利的大宛王子頡生，與本人性格差異極大。他認為，演員是「帶著自己去演別人」，從前演的角色都為了四維八德的忠義、信用、愛情服務，而人性是很複雜的。

許博允表示，首演27年來，《樓蘭女》已與時俱進。2021年1月起全台巡演，1月8至10日在台北國立國父紀念館，1月23、24日在台中國家歌劇院大劇院，2月27、28日在高雄衛武營國家歌劇院，邀觀眾來感受經典再進化。

《樓蘭女》由京劇大師魏海敏（左）、吳興國（右）擔綱。記者徐如宜／攝影
《樓蘭女》由京劇大師魏海敏（左）、吳興國（右）擔綱。記者徐如宜／攝影
《樓蘭女》2021年1月起全台巡演。圖／新象．環境文創提供
《樓蘭女》2021年1月起全台巡演。圖／新象．環境文創提供
《樓蘭女》由京劇大師魏海敏（左）、吳興國（右）擔綱。記者徐如宜／攝影
《樓蘭女》由京劇大師魏海敏（左）、吳興國（右）擔綱。記者徐如宜／攝影

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