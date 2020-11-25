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你是Diana、Jessica還是Jane？這只RICHARD MILLE都有妳的名字！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
太空、科幻、迷離、誘人，就是RM 71-02 TALISMAN腕表的魅力總和。圖 / RICHARD MILLE提供。
太空、科幻、迷離、誘人，就是RM 71-02 TALISMAN腕表的魅力總和。圖 / RICHARD MILLE提供。

以「護身符」、「幸運符」為名，在RM 71-01腕表問世兩年之後，RICHARD MILLE推出全新RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表。透過華麗、迷幻、高彩的寶石鑲嵌，以飽滿能量帶來一波前代未聞的狂喜。系列共有十種名字的十個版本，每一版皆限量七只，像是召喚出1970年代的豐沛情緒。

鑲嵌以迥異寶石的CRMT1自動上鍊陀飛輪機芯，將腕表賦予「護身符」的幸運意念。圖 / RICHARD MILLE提供。
鑲嵌以迥異寶石的CRMT1自動上鍊陀飛輪機芯，將腕表賦予「護身符」的幸運意念。圖 / RICHARD MILLE提供。

CRMT1機芯是RICHARD MILLE的第八枚品牌自製機芯，展現品牌銳意精進的成果。圖 / RICHARD MILLE提供。
CRMT1機芯是RICHARD MILLE的第八枚品牌自製機芯，展現品牌銳意精進的成果。圖 / RICHARD MILLE提供。

1970年代，是搖滾樂、太空、生命力、無限可能的時代。俱樂部文化的興起、加上電子音樂與DISCO文化的大為興盛，這讓RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士得到靈感，進而詮釋迪斯可年代熱切鮮明的個人主義。無論是閃閃發光的金銀絲布料、以亮片點綴全身的服裝、熱烈的音浪、靈巧雀躍的色彩，紛紛重組轉生，成為十款腕表的人格DNA。

RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士表示，即使色澤非常相近的寶石最終仍可能呈現出不同視覺效果，而最後10只腕表也像10位散發1970風采的女性，各自散發熾熱的奇特魅力。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE創意和發展總監Cécile Guenat女士表示，即使色澤非常相近的寶石最終仍可能呈現出不同視覺效果，而最後10只腕表也像10位散發1970風采的女性，各自散發熾熱的奇特魅力。圖 / RICHARD MILLE提供。

為確保視覺上完成精確的情緒與印象傳遞，單確認寶石鑲嵌的組合位置便長達半年之久，而RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表共使用了沙弗萊石、錳鋁榴石、紫水晶、 鑽石、尖晶石、紅寶石和藍寶石，再加上代表力量的黑膽石、內表和諧的孔雀石、象徵願景的青金石、傳遞守護的蘇紀石，以及帶有療癒意念的粉紅色蛋白石，最後組成了名為BIANCA、CARMEN、DIANA、DONNA、GLORIA、GRACE、JANE、JESSICA、LIZ與PALOMA的十枚RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表。

由於每只腕表使用的寶石種類與重量皆不盡相同，成就腕表十種鮮明的迥異DNA。圖 / RICHARD MILLE提供。
由於每只腕表使用的寶石種類與重量皆不盡相同，成就腕表十種鮮明的迥異DNA。圖 / RICHARD MILLE提供。

音浪、霓虹、熱力，紛紛化為十款RICHARD MILLE RM 71-02 TALISMAN腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
音浪、霓虹、熱力，紛紛化為十款RICHARD MILLE RM 71-02 TALISMAN腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。

「她們」的共同之處，在於全數使用RICHARD MILLE自製的CRMT1自動上鍊陀飛輪機芯，具備五級鈦合金的機芯橋板與可變慣性的自動盤。腕表各自鑲嵌817到971顆不等、總重約4.95到5.79克拉不等的寶石，只為呈現最鮮明、律動的彩色風貌。無論你是CARMEN、JANE、JESSICA還是JANE？挑一只有自己名字的RICHARD MILLE腕表，也像挑一只專屬於你的彩色高級珠寶幸運符。

從1970年代的DISCO文化得到靈感，RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表散發出熾熱的生命力。圖 / RICHARD MILLE提供。
從1970年代的DISCO文化得到靈感，RM 71-02 TALISMAN自動上鍊陀飛輪腕表散發出熾熱的生命力。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 71-02腕表（DIANA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（DIANA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JANE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JANE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JESSICA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JESSICA），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪、全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JANE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（JANE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

RICHARD MILLE RM 71-02腕表（GRACE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE RM 71-02腕表（GRACE），自動上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，全世界限量7只、價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

陀飛輪裝置歷經1,000小時研發而成，最後成就了厚度僅6.2毫米、8公克的超輕量陀飛輪機芯。圖 / RICHARD MILLE提供。
陀飛輪裝置歷經1,000小時研發而成，最後成就了厚度僅6.2毫米、8公克的超輕量陀飛輪機芯。圖 / RICHARD MILLE提供。

為確保視覺上的精確的情緒與印象傳遞，單確認寶石鑲嵌的組合位置便長達半年之久。圖 / RICHARD MILLE提供。
為確保視覺上的精確的情緒與印象傳遞，單確認寶石鑲嵌的組合位置便長達半年之久。圖 / RICHARD MILLE提供。

寶石鑲嵌完成後仍再經修飾工序，務求提升整體的視覺精致感受。圖 / RICHARD MILLE提供。
寶石鑲嵌完成後仍再經修飾工序，務求提升整體的視覺精致感受。圖 / RICHARD MILLE提供。

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