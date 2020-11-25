辛口啤酒地圖炮全開！跟著ASAHI這樣吃喝也太開心！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

向來以「辛口」風味知名的Asahi SUPER DRY，繼今年9月於台北信義區聯手AKAME、MATHARIRI與VG Taipei的「Asahi SUPER DRY 辛口迴轉餐酒限定店」掀起排隊熱潮，近日更聯手「週末炸雞俱樂部」大玩城市快閃餐車活動。近期Asahi SUPER DRY再和多家餐廳合作，推出獨家餐酒搭配限定組合的「辛口地圖」，時間則由11月25日（三）至12月31日為止。

喜歡台味、日式、歐陸還是創意料理？全都沒問題！Asahi SUPER DRY這回同時運用套餐、小食兩種餐飲型式，邀請包含TUA攤、Indulge Experimental Bistro、樂軒和牛專門店（套餐組合）與 Muzeo Gastronomy & Draft、台北鳥喜、PICO PICO（下酒小食），合計六間台北知名餐廳，闊氣展開一幅舌尖的「辛口地圖」。無論套餐組合或下酒小食，都能搭配不同食物，享受Asahi SUPER DRY清爽俐落的口感和尾韻。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

像是東京燒鳥名店分店「鳥喜」提供的燒鳥三味：雞皮、鳳尾、軟骨與Asahi SUPER DRY的經典辛口生啤酒乙杯，套餐價為320元；藏身巷弄內的台式藝術風格小餐館「TUA」，分別端上「馬賽海鲜總匯」與「煙燻蘋果木滷味」，分別和Asahi SUPER DRY經典辛口生啤、Asahi SUPER DRY黑辛口生啤，組成美味組合套餐，想補充精力還是台式創意料理？一次滿足兩種願望；此外包含生牛肉韃靼，月見薄切，蔥爆橫隔膜與兩杯Asahi SUPER DRY經典辛口生啤酒的「紳士宵夜組合」，是由和牛名店「樂軒和牛專門店」採預約制供應，需前一天預約。

喜歡宵夜小酌或正餐的飽足感？攤開「辛口地圖」，以Asahi SUPER DRY為主題，一起跑吧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。